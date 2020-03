Velika nada hrvatske košarke Roko Prkačin otkrila hoće li u ljeto ipak otići iz Cibone; sve je iznenadio odgovorom gdje se vidi na NBA draftu

U vrijeme dok zbog pandemije koronavirusa sva prvenstva miruju velik dio u medijskom prostoru dobili su video podcasti. Kada je Cibona u pitanju javnosti su se predstavili Roko Prkačin i Lovro Gnjidić

Iako se trenutačno košarka ne može igrati i igrači su poslani u karantenu mladi Prkačin osvrnuo se na sezone koje dolaze i planove vezane za Cibonu:

'Nadam se da ćemo otići stepenicu više. Nisam još razmišljao o idućoj sezoni, ali mislim da bih trebao ostati. Ima još vremena do kraja sezone, ali ako se mene pita – volio bih ostati.'

Zanimljivo je bilo čuti i što o svojim planovima kaže Lovro Gnjidić s naglaskom na njegovu debitantsku utakmici za Cibonu protiv Zaboka…

'Na početku utakmice bilo je malo treme, ali iskreno više treme imao sam na treninzima kada sam se priključio prvoj momčadi. Zadovoljan sam svojim debijem i prilikom koju sam dobio, nažalost nisam uspio postići koš iako sam imao dva slobodna bacanja.'

Oni koji prate košarku znaju kako je Nikša Prkačin otvoreno kritizirao čelnike i stručni stožer Cibone zbog tretmana koji njegov sin igra. Ispada kako je nakon toga dobio veću priliku i odigrao je nekoliko doličnih utakmica.

'Posljednje dvije utakmice odigrao sam stvarno dobro. Na gostovanju protiv Igokee imali smo mali pritisak da moramo pobijediti kako bismo osigurali ostanak u ABA ligi jer smo utakmicu prije nesretno izgubili. Kada mi je trener rekao da počinjem u prvoj petorci, nije mi bilo baš svejedno. Bila je dosta bitna utakmica pa to i nisam baš očekivao, ali srećom dobro sam reagirao i sve je dobro završilo. Cilj mi je tako nastaviti i još se dizati u formi.

Nekoliko riječi kazao je Roko i o tati Nikši:

'Ma, to što je tata igrao bila je posve drugačija košarka. On je spustio loptu, pa pet sekundi lijevo-desno pa ho-rog. Naučio me to, ali danas je košarka puno brža, nema vremena za to', kazao je Roko dodavši:

'To što mi je stari bio košarkaš više mi je neka dodatna motivacija, cilj da ga nadmašim.'

Malo ljudi zna kako se njegov otac Nikša brine, preko agencije koju je osnovao s Matejem Mamićem i Davorom Kusom, o njegovoj karijeri. Ništa se ne prepušta slučaju:

'Da, neformalni mi je menadžer, štiti me od svega. Imam i tri brata, jedan igra košarku u Ciboni. Kritike? Stari najviše voli kad mi ima nešto loše za reći, da mi nabija na nos. On se brine o mojoj karijeri, mamu se manje pita. Ona se na tribinama suzdržava, ali razumije sve i doma je glasan.'

Naravno, neizbježno pitanje bila je i NBA liga kojoj teže svi košarkaši.

'Nakon Cibone prvo bih volio otići u neki euroligaški klub pa tek onda u NBA, ali daleko sam još od toga. Privlači me više europski stil košarke. Sumnjam da bih mogao biti najviši hrvatski pick u povijesti (Dragan Bender bio je 2016. godine 4. pick, op.a.). Mislim da je velika stvar ako me uopće izaberu… Naravno da bih u budućnosti volio biti prvi pick na NBA draftu, tko ne bi', kazao je Roko Prkačin o kojem NBA skauti znaju baš sve. Prema pravilima najranije na NBA draft može izaći u lipnju 2021. godine. No, njegov skromni odgovor kako je 'velika stvar ako uopće bude izabran' mnoge je iznenadio jer inače je poznat po tome da je prepun samopouzdanja.

U podcastu od 40 minuta dotakli su se i seniorske reprezentacije i očekivanja, privatnom životu, izlascima…

