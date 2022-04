Valdas Dambrauskas: Trebala nam je pobjeda na ovakav način, a taj igrač će umrijeti za Hajduk; Dean Računica: Ponosan sam na momčad!

Nogometaši Hajduka u susretu su 30. kola Hrvatski Telekom Prve lige na Poljudu svladali Šibenik sa 2:1, a komentar su dali treneri Valdas Dambrauskas i Dean Računica

'Ne moramo pričati o tome, da je najbolji igrač. On je igrač koji radi razliku, koji će dati sve, koji će umrijeti za Hajduk. Asistirao je za prvi gol, pritiskao protivničku obranu. Imam svoje mišljenje o njemu, neću ga mijenjati,'

'Ovdje se ne može igrati loše, na ovom stadionu, uz ovakvu publiku.'

Želi li jednom postati trener Hajduka?

'Tko to ne bi želio, ali daleko je to, Hajduk ima trenera. Nadam se da će ih ovaj gol konačno dovesti do titule.'