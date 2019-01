Uz puno sreće izbjegao smrt pa šokirao skijašku elitu: Svi pričaju o čudesnom Bugarinu...

Bugarski skijaš Albert Popov sa startnim brojem 71 senzacionalnom vožnjom je zauzeo peto mjesto u prvoj vožnji slaloma u Kitzbühelu, a na kraju završio deveti. Podvig je to o kojem priča skijaški svijet, a mnogi ne znaju kroz kakvu je kalvariju ovaj momak u životu prošao...

Nakon prve vožnje slaloma u Kitzbühelu mnogi su pomislili da bismo mogli svjedočiti skijaškom čudu i još većem podvigu od Ivice Kostelića iz Aspena 2001. godine koji je tada s brojem 64 stigao do trijumfa.

Naime, Albert Popov senzacionalnom vožnjom probio se s brojem 71 do petog mjesta, a iza sebe je ostavio one najbolje, Marcela Hirschera i Henrika Kristoffersena.

Nije to uspio ponoviti u drugoj vožnji, morao se zadovoljiti devetim mjestom, no i to je daleko najbolji rezultat u karijeri 21-godišnjaka koji bi uz naše Rodeša i Kolegu definitivno mogao postati skijaška zvijezda budućnosti.

No, malotko zna da je iza Popova zapravo prava kalvarija, jer se prije četiri godine našao u automobilu koji je sletio u 270 metara duboku provaliju, a u toj nesreći poginuo je bivši slovenski skijaš i tada trener bugarske reprezentacije, 39-godišnji Drago Grubelnik. Pomoćni trener Dimitar Hristov, kao i Popov uspjeli su nekako preživjeti. Mladi skijaš zadobio je prijelom noge.

'Bugarski skijaški savez moli se za brzi oporavak Dimitra Hristova i Alberta Popova,' stajalo je tada u priopćenju, a molitve su na kraju uslišene.

'Drago mi je bio pravi prijatelj. Uvijek se smijao i svojim humorom činio da i nama bude ugodno. Cijenio sam i njegove trenerske vrline, puno me naučio. Žao mi je što više nije među nama. Često mislim na njega. Skoro svaki put kad stanem na skije,' priznao je Albert za slovenske Novice prije dvije godine i tada obećao da će Grubelniku u čast dogurati daleko u Svjetskom kupu. To je prvi put napravio ove subote, a u sljedećim utrkama s nižim startnim brojem zasigurno će biti još bolji...