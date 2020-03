Unitedu manchesterski derbi; golman Cityja darivao gradske rivale i ostavio ih u borbi za Europu

U velikom manchesterskom derbiju United je na Old Traffordu pobijedio City s 2:0 načinivši veliki korak prema željenom četvrtom mjestu na ljestvici engleskog prvenstva

Kod oba gola, a posebno kod drugog, 'proslavio' se Cityjev vratar Ederson. Kod prvog gola Brazilcu je lopta prošla ispod ruke, dok je kod drugog 'asistirao' McTominayju za pogodak u praznu mrežu s više od 30 metara.

Nakon što je pokupio jednu dugačku loptu, Ederson je bacio prema Fernandinhu, no to je učinio loše i do lopte je prvi došao McTominay i s više od 30 metara zabio u prazna vrata.

Unitedu je to prvi 'double' protiv Cityja nakon što se Alex Ferguson oprostio, a posljednji put dobili su oba susreta u jednoj sezoni protiv gradskog suparnika u sezoni 2009/10.