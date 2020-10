U velikanu ne skrivaju da su spremni izvesti najveći transfer u povijesti nogometa: Imamo financijsku snagu za Lionela Messija, a i on želi igrati za nas

Oko Lionela Messija nema više nikakvih tajni, a ni u Manchester Cityju ne skrivaju kako žele argentinskog nogometnog čarobnjaka i vjeruju kako imaju financijsku snagu izvesti posao stoljeća

'On je nevjerojatan talent, on je netko tko može odmah napraviti značajan utjecaj na bilo koji klub na svijetu na terenu i van njega. On je najbolji igrač na svijetu, najbolji je igrač svoje generacije. Mislim da bi bilo koji klub na svijetu želio istražiti mogućnost da se on pridruži njihovoj momčadi', rekao je direktor 'građana' Omar Berrada te dodao:

I još nešto...

'Messi je najbolji igrač na svijetu i vjerojatno je iznimka od potencijalnih ulaganja. Moramo biti spremni, jer se može dogoditi toliko stvari, ali istovremeno mislim da imamo financijsku snagu i sposobnost sustava da tu investiciju izvršimo kada je to potrebno. To je ono što nas dovodi u situaciju da se osjećamo ugodno da ćemo moći donijeti ispravnu odluku, jer to također ne znači da ćemo morati žuriti - prvo zato što su naši SergioAguero i Gabriel Jesus trenutno dva najbolja napadača na svijetu, a kada odlučimo dovesti nekoga drugog, bilo da je to sljedeća sezona ili ona nakon toga, bit ćemo u financijskoj situaciji da učinimo to za pravu cijenu.'