Tri prvoligaška kluba nisu dobila licenciju za igranje Hrvatski Telekom Prve lige sljedeće sezone

Hrvatski nogometni savez kao davatelj licence u prvom je stupnju završio Središnji postupak licenciranja klubova za natjecateljsku 2022./23. godinu. za Uefina klupska natjecanja, uključujući UEFA Ligu prvakinja, te natjecanje u Hrvatski Telekom Prvoj ligi i u Drugoj HNL

U Središnjem postupku licenciranja klubova za natjecateljsku 2022./23. godinu primjenjuje se Pravilnik o licenciranju klubova HNS-a - izdanje 2021. s izmjenama od 25. veljače 2022. (HNS Glasnik 55/2021. od 10. prosinca 2021. i HNS Glasnik 9/2022 od 2. ožujka 2022.), u daljnjem tekstu „Pravilnik“. Pravilnik također sadrži i zasebne kriterije za licenciranje ženskih nogometnih klubova (Dodatak II. Pravilnika). Naime, od natjecateljske 2020./21. godine za sudjelovanje u UEFA Ligi prvakinja (UWCL) klubovi trebaju imati licencu izdanu od nacionalnog saveza.

Ispunjenje kriterija Pravilnika s oznakom „A“ i „B“ uvjet su za izdavanje licence. U slučaju neispunjenja kriterija s oznakom „B“ Tijela za licenciranje izdaju licencu, ali primatelju licence izriču kaznu ukora ili novčanu kaznu. Kriteriji s oznakom „C“ imaju status preporuke i primjer su dobre prakse.

U Središnjem postupku licenciranja sve osobe koje djeluju u ime Davatelja licence poštuju načela neovisnosti i jednakog postupanja prema svim tražiteljima, kao i načelo povjerljivosti svih podataka i informacija koje mu tijekom postupka licenciranja dostave tražitelji/primatelji licence. Procjene ispunjenja kriterija obavljaju se po procedurama opisanima UEFA Pravilnikom o licenciranju klubova i financijskom fair-playu (izdanje 2018.), UEFA Standardom kvalitete licenciranja klubova (izdanje 2012.) i Pravilnikom o licenciranju klubova HNS (izdanje 2021.).

Rok za dostavu molbe za UEFA licencu, UEFA Ligu prvakinja, Licencu za I. HNL i Licencu za II. HNL, te propisane dokumentacije bio je 31. siječnja 2022. godine, dok je rok za dostavu financijske dokumentacije bio 1. travnja 2022. To je i datum do kojeg su klubovi – tražitelji licence, između ostalog, trebali dokazati da su podmirili financijske obveze koje su dospjele do 31. prosinca 2021. godine prema drugim nogometnim klubovima (djelatnosti transfera igrača, odnosno stjecanja / otuđivanja registracija igrača), te prema zaposlenicima i državi (porezi i doprinosi za zaposlenike).

Prije navedene obveze se ne smatraju dospjelima ako su do 31. ožujka 2022. bile plaćene, ili je s vjerovnikom zaključen sporazum o odgodi plaćanja, ili su iste predmetom spora koji se vodi pred nadležnim nacionalnim ili međunarodnim nogometnim tijelima ili redovnim sudovima, a koji nije okončan pravomoćnom odlukom.

Odjel za licenciranje klubova HNS-a je tijekom Središnjeg postupka licenciranja u stalnoj pisanoj i usmenoj komunikaciji sa svim tražiteljima licence.

Po zaprimljenim molbama klubova – tražitelja licence i njihove dokumentacije, Odjel za licenciranje klubova HNS-a, odnosno svaki od stručnjaka za pojedinu skupinu kriterija, ocjenjivao je da li tražitelji licence ispunjavaju kriterije i druge uvjete za dobivanje licence propisane Pravilnikom.

Odjel za licenciranje HNS-a je prije podnošenja izvješća Komisiji za licenciranje HNS - tijelu 1. stupnja, svim tražiteljima licence dostavljao redovite i vrlo iscrpne povratne informacije o statusu ispunjenja kriterija i preporuke za uklanjanje nedostataka s dodatnim rokovima.

Komisija za licenciranje HNS-a obavila je procjenu ispunjenja kriterija na temelju dokumentacije, informacija i podataka koju su dostavili klubovi - tražitelji licence, ali i na osnovu drugih dostupnih relevantnih podataka i informacija te temeljem Pravilnika donijela odluke o licencama:

Izdane UEFA licence za 2022./23.:

1. GNK DINAMO Zagreb

2. HNK GORICA Velika Gorica

3. HNK HAJDUK š.d.d. Split

4. NK ISTRA 1961 s.d.d. Pula

5. NK OSIJEK s.d.d. Osijek

6. HNK RIJEKA s.d.d. Rijeka

7. SNK SLAVEN Koprivnica

8. NK VARAŽDIN Varaždin

Izdane licence za I. HNL za 2022./23.:

1. HNK CIBALIA š.d.d. Vinkovci

2. GNK DINAMO Zagreb

3. HNK GORICA Velika Gorica

4. HNK HAJDUK š.d.d. Split

5. NK ISTRA 1961 s.d.d. Pula

6. NK OSIJEK s.d.d. Osijek

7. HNK RIJEKA s.d.d. Rijeka

8. SNK SLAVEN Koprivnica

9. NK VARAŽDIN Varaždin

*Napomena: Licenca za I. HNL vrijedi i za natjecanje u II. HNL

Izdane licence za II. HNL za 2022./23.:

1. NK BELIŠĆE Belišće

2. NK BJELOVAR Bjelovar

3. NK BSK Bijelo Brdo

4. HNK CIBALIA š.d.d. Vinkovci

5. NK DUGO SELO Dugo Selo

6. NK MLADOST Ždralovi

7. NK OPATIJA Opatija

8. NK RUDEŠ Zagreb

9. NK SOLIN Solin

10. NK VARAŽDIN Varaždin

11. HNK VUKOVAR 1991 Vukovar

12. NK ZAGOREC Krapina

Izdane licence za UEFA Ligu prvakinja 2022./23.:

1. ŽNK DINAMO Zagreb

2. ŽNK OSIJEK Osijek

3. ŽNK SPLIT Split

Na odluke Komisije za licenciranje, u roku od 8 dana od primitka odluke, odnosno do 5. svibnja 2022. klubovi kojima je odbijena molba za licencu(e) mogu podnijeti žalbu. U žalbenom postupku mogu iznositi nove činjenice ili dokaze, kao i prijedloge novih dokaza.

Dakle, Lokomotiva, Šibenik i Hrvatski dragovoljac nisu dobili licenciju za sljedeću sezonu te imaju rok za žalbu osam dana od primitka odluke, najkasnije do 5. svibnja.



Uz to, Lokomotiva, Šibenik i HD nisu dobili licencu niti za Drugu ligu, a osim njih za drugu ligu odbijeni su Croatia Zmijavci, Dubrava TIM Kabel, Dugopolje, Đakovo Croatia, Grobničan, Hrvace, Inter Zaprešić, Karlovac, Kustošija, Lučko, Marsonia, Međimurje, Novigrad, Sesvete, Zrinski i Split te Jarun i Orijent koji su tražili i za prvu ligu. Usto Rudeš je također tražio za Prvu ligu, a dobio samo za Drugu. Razlozi neizdavanja licencija su uglavnom financijske prirode ili je u pitanju nedostatna infrastruktura koja ne zadovoljava minimum propisanih uvjeta.