Trener Vrba svjestan kakav ga pakao čeka: Bit će teže nego u Beogradu; navijačima stiglo upozorenje

U četvrtak na Maksimirskom stadionu od 18.55 sati, i uz prijenos na Arenasportu 3, zagrebački Dinamo i plzenska Viktoria igraju uzvratnu utkamicu 16-ine finala europske lige. Česi su u Zagreb stigli s prednošću 2:1

'Poštujem Partizan, ali mislim da je Dinamo ipak kvalitetniji i bolji protivnik. Bit će to teža utakmica nego prošlogodišnja u Beogradu', rekao je trener Viktorije Pavel Vrba , koji zna kako još ništa nije riješeno:

'Pozitivno je što smo preokrenuli tu prvu utakmicu, ali konačan rezultat znat će se tek u četvrtak. Naravno, pozitivno je pobjeđivati i zadržati dobru atmosferu u momčadi'.

Viktoria je u ovo natjecanje stigla kao trećeplaisrana momča d u skupini Lige prvaka. No, kako motivirati momčad nakon 'elite' igrati dvoboje s kluovima poput Dinama?

'Nije to toliko bitno kategorizirati, svejedno je. Znam da je to treće mjesto koje smo postigli bio vrhunac i želimo se koncentrirati na to da nastavimo pobjeđivati', izjavio je Vrba, koji je dobro upućen u sve promjene unutar Bjeličine momčadi.

'Mislim da će doći do velikih promjena, sigurno hoće jer Dinamo je dovoljno kvalitetan da si može priuštiti tolike izmjene. Mislim da će sastav biti sličan prvoj utakmici u Češkoj, ali doći će do promjena na dvije pozicije'.

I nije pogriješio, jer u kadar se vraća Izet Hajrović.

Istovremeno, na klupskoj stranici stiglo upozorenje navijačima Viktorije koji planiraju dolazak u Zagreb. A taj se broj vrti oko 500-tinjak.

'Savjetujemo navijačima da ne nose klupska obilježja, bilo šalove ili dresove. Također, klonite se pirotehnike. Izbjegavajte sve što bi moglo isprovocirati navijače Dinama. Utakmica je proglašena dvobojem visokog rizika i postoji velika mogućnost da dođe do napada domaćih navijača. Poštuje uputstva koje će vam dati tamošnja policija', navedeno je, između ostalog, na stranici češkog kluba.

'Nastojte se u 16:30 okupiti na Trgu bana Jelačića jer će s tog mjesta krenuti kolona prema stadionu Maksimir. Po završetku utakmice pričekajte da vas policija pusti sa stadiona i isprati do autobusa. Slijedite uputstva i budite iznimno oprezni', upozorili su Česi svoje navijače.