Trener Rijeke o suđenju: Jedna stvar mi je neshvatljiva

'Ako me pratite, znate da ne komentiram suđenje. Nema alibija, ne tražim ništa ne znači da bi zabili gol da bi još bilo bilo vremena, no neshvatljivo mi je da je nadoknada bila samo četiri minute nakon crvenog kartona i svega. Samo to, odgovorili su da su štopali vrijeme i to je to. Ne kukam, trebalo smo riješiti utakmicu ranije, no bilo mi je malo čudna ta nadoknada..'