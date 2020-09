Trener kojeg je u Bayern igrom slučaja doveo Niko Kovač oborio nevjerojatni rekord Real Madrida; evo zašto je strogi Hrvat baš njega odabrao

Nakon što je njemački velikan Bayern uspješnu sezonu i službeno okončao još jednim osvojenim trofejom, UEFA-inim Superkupom, svima je postalo jasno kako je malo poznati trener Hansi Flick, u kojeg su mnogi sumnjali, potpuno zasjenio mnoge svoje prethodnike

Čudesna je sezona iza 55-godišnjeg trenera Hansija Flicka koji je na klupu Bayerna sjeo spletom okolnosti. Nakon što je u studenome 2019. – nakon sramotnog poraza kod Eintrachta 5:1 - otkaz dobio Niko Kovač čelnici Bayerna postavili su privremeno Flicka na klupu i cijelo su vrijeme tražili novo rješenje. Naravno, to bi ih jako skupo koštalo, ali nisu željeli žuriti. No, ubrzo su shvatili kako pod Flickom, koji je od 2006. do 2019. stalno imao status pomoćnog trenera u Red Bull Salzburgu i njemačkoj reprezentaciji, igrači igraju puno bolje nego kada ih je Kovač vodio, a pojavila se i pozitivna kemija unutar svlačionice. No, kao mladi trener upijao je znanje od stratega kao što su Giovanni Trapattoni, Lothar Matthäus te naravno Joachim Löw. I čekao je svoju priliku…

Rezultat svega su tro trofeja, njemačka Bundesliga, njemački kup te Liga prvaka. Šlag na tortu je pobjeda u Budimpešti gdje su s 2:1 pobijedili Sevillu te tako osvojili i UEFA-in Superkup. Bolje nije moglo!

Niko Kovač je jako brzo zaboravljen, a čelnici Bayerna su zahvaljujući njegovom odabiru pomoćnika dobili poklon kakvom se nisu mogli nadati. Naime, pred kraj igračke karijere Niko Kovač se upoznao s Flickom u Red Bull Salzburgu gdje je bio mladi pomoćnik i očito mu se dopao. Ostalo je povijest.