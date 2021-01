Talijanka Sofia Goggia apsolutna je gazdarica na utrkama spusta ove sezone

Talijanska skijašica Sofia Goggia drugi je put u dva dana natjecanja u švicarskoj Crans Montani, a četvrti put zaredom u ovoj sezoni, došla do spustaške pobjede u Svjetskom kupu

Za 28-godišnju Talijanku to je bila 11. pobjeda u karijeri do koje je stigla u vremenu 1:27.75 minuta na spustu koji je, za razliku od jučerašnjeg, vožen na punoj dužini, jer su vremenski uvjeti to dopustili.

Jedina koja je uspjela biti na manje od pola sekunde zaostatka za Goggiom bila je domaća reprezentativka Lara Gut-Behrami, prošlogodišnja dvostruka pobjednica u Crans Montani. Za 29-godišnju Švicarku to je bilo 53. postolje u karijeri, a od pobjede ju je dijelilo 27 stotinki.