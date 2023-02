Talijan na klupi Reala bez imalo zadrške rekao što misli o igrama Luke Modrića

Carlo Ancelotti, trener Real Madrida, rekao je u ponedjeljak da 37-godišnji hrvatski nogometaš Luka Modrić zaslužuje produženje ugovora koji mu istječe 30. lipnja.

Ancelotti je na konferenciji za medije u Liverpoolu, gdje Real Madrid u utorak (21 sat) igra prvu utakmicu osmine finala Lige prvaka, bio upitan zaslužuje li ove sezone Modrić produženje ugovora.

'Modrić ima karijeru kojom je to pokazao, i kojom pokazuje da to zaslužuje. Nije dobro prošao tijekom siječnja ali se vratio na svoju najbolju razinu te će nastaviti rasti. Siguran sam u to jer je fizički jako kvalitetan, a također ima želju za igranjem za Real Madrid', izjavio je Ancelotti.