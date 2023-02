Luka Modrić govorio o igranju za Hrvatsku, ucjenjuje li ga Real i hoće li produžiti ugovor: Ta su mi pitanja već dosadna

Madridski Real stigao je u Liverpool, gdje će u utorak od 21 sat igrati prvu utakmicu osmine finala Lige prvaka protiv istoimenog domaćina. Kraljeve je pred novinarima 'zastupao' kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić

Novinare je zanimlao u kakvom je stanju, posebice jer je s Hrvatskom stigao do završnice SP-a u Katru.

'Moje stanje? Dižem formu nakon Svjetskog prvenstva. Bilo je pogrešno što sam odmah krenuo igrati, ali kad te trener pita hoćeš li igrati, kažeš da hoćeš. Sad sam ponovno na svojoj razini i nadam se da ću je zadržati do kraja sezone'.

Modriću na ljeto ističe ugovor. I dojam je da mnoge druge to intrigira više nego njega.

'Nisam pričao s klubom o produženju ugovora, isto kao ni u ovom trenutku prošle godine. Miran sam. Napravit ću sve što mogu da pružim maksimum i da zaslužim ostati ovdje. Ne mogu učiniti više od toga.Ta pitanja su mu već pomalo dosadna jer uvijek kažem istu stvar, da se osjećam dobro i da želim nastaviti karijeru u Realu. Moram razgovarati s čelnicima i želim nastaviti, ali želim to zaslužiti, a ne da mi bude poklonjeno. Nikad mi ništa nije bilo poklonjeno. Želim nastaviti, ali zbog zasluga, a ne zbog svoje priče ili onoga što sam učinio. Ništa ne može promijeniti moj odnos s Madridom, to je klub mog života i nitko to ne može prekinuti'.

O suradnji s Kroosom koja nije bila na razini proteklih tjedana...

'Ne smeta mi što se toliko priča o tranziciji jer znam da su od nas očekivanja maksimalna. Ono što ne razumijem je da smo Toni i ja igrali odlično zajedno, a sad čini se ne možemo. Igrali smo dugo zajedno i gubili, ali također i osvojili puno toga'.

A što je s nastupima reprezentacijom Hrvatske?

'Moj plan nakon Svjetskog prvenstva bio je da ostanem do završnog turnira Lige nacija, a poslije nisam razmišljao o tome. Još uvijek nisam odlučio. Vidjet ćemo nakon Lige nacija. O tome moram razmisliti vrlo pažljivo. Real me nikad nije ništa tražio, nisu mi rekli neka se povučem iz reprezentacije, to nije stil ovoga kluba. Moje vrijeme u Hrvatskoj nikad nije utjecalo na moje izvedbe u Realu. Puno pričate o mojim godinama, ali mislim da sam pokazao da mogu igrati u obje momčadi. No, ponavljam da želim razmisliti o tome', zaključio je Modrić još jednu 'goruću temu'.