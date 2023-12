Svjetsko prvenstvo rukometašica: Šveđanke u polufinalu

Švedska je do polufinala došla zahvaljujući fenomenalnom početku, povele su protiv Nijemica sa 7-0 i to sačuvale do kraja. Kod Šveđanki su briljirale Linn Blohm, Nat Hagman, Olivia Mellegard i Jamina Roberts - sve sa po pet golova, a kod Nijemica je prvi strijelac bila Amelie Berger s četiri gola.

Šveđanke će u polufinalu igrati s Francuskom, dok Norveška čeka bolje iz dvoboja Danske i Crne Gore.