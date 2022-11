Sramotno ponašanje! Na rukometnom Euru vrijeđali mladu hrvatsku rukometašicu i njezinu majku

Izbornik hrvatske ženske rukometne reprezentacije Nenad Šoštarić nakon 27-31 (11-17) poraza od Švedske u posljednjem nastupu na ovogodišnjem Europskom prvenstvu u Ljubljani izrazio je zadovoljstvo igrom u drugom poluvremenu

'Na fizičkoj spremi tijekom priprema mi nismo mogli napraviti ništa. One moraju prihvatiti drugačiji način razmišljanja u kojem faza odmora ne znači faza ležanja ili odlaska u kafić na kavu. One si tada moraju same organizirati vježbanje u teretani ili trčanje na otvorenom. To govorim radi njihove budućnosti, jer današnji rukomet se sastoji od brzine i snage, iako mi imamo i imaginaciju koje ostale nemaju.'

Sljedeće godine održat će se Svjetsko prvenstvo na koje se Hrvatska još treba kvalificirati.

'Treba nam da nas ždrijeb pomiluje i izbjegnemo Češku i Ukrajinu. Cilj nam je otići na Svjetsko prvenstvo i tamo izboriti neku od pozicija koje vode u kvalifikacije za Olimpijske igre', zaključio je Šoštarić.