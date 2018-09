Sramotni postupak Barcinih zvijezda nakon šokantnog poraza od 'fenjeraša'

Aktualni španjolski prvak loše se proveo u predgrađu Madrida. Do ovog kola posljednjeplasirana momčad La Lige, Leganes, preokretom je iznenadila Messija i društvo te upisala pobjedu 2:1

Do ovog kola Leganes je bio uvjerljivo posljednja momčad, sa samo jednim osvojenim bodom. I jasno je da je nakon utakmice bilo veliko veselje.



Doduše, malo im je pokvareno raspoloženje zbog nesportskog postupka uglednog gosta.



'Mi smo jako skromni, ali mislim da bi momčadi koje su naučene pobjeđivati pa kada izgube, trebali doći pozdraviti drugu ekipu i čestitati, nešto što Barcelonini igrači nisu učinili niti jednom našem igraču', izjavio je za radio Cadenu Ser 34-godišnji golman Ivan Pichu Cuéllar.



'Nitko od igrača Barcelone nije došao nakon utakmice kako bi nam čestitao, a mislim da je to ružna gesta. Mislim da to nitko nije ni primijetio, ali morao sam to javno reći'.