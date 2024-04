Split u zadnjoj četvrtini pregazio Cibonu; a što je tek Zadar napravio Boscu

Imala je Cibona i 14 koševa prednosti početkom druge četvrtine, što je bila najveća prednost bilo koje momčadi u ovom dvoboju, u kojem je zagrebačka momčad više vremena provela u vodstvu.

No, ionako kratka rotacija momčadi koju vodi Dino Repeša, bila je dodatno skrećena izostankom kapetana Krešimira Radovčića, što je došlo do izražaja u zadnjoj četvrtini, koju su Splićani dobili 24:9 i tako došli do pobjede kojom su potvrdili drugo mjesto uoči doigravanja za prvaka.

Vito Kučić je sa 15 koševa i sedam asistencija bio najbolji igrač Splita. Boris Tišma je ubacio 12 poena, a Derek Funderburk je spojio 11 koševa i osam skokova za pobjednike.

Ivan Majcunić je sa 22 koša bio najefikasniji igrač Cibone. Filip Bundović je ubacio 18 poena, a mladi Borna Katanović 14.