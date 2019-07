Splićanka nokautirala suparnicu, izgubila od zlatne, a sebi priskribila broncu

Hrvatska taekwondašica Bruna Vuletić osvojila je brončanu medalju u kategoriji do 62 kg na Univerzijadi u Napulju osvojivši prvu medalju za Hrvatsku.

Članica splitskog Marjana je ove godine osvojila i broncu na svjetskom prvenstvu u Manchesteru.

U prvom kolu pobijedila je Marokanku Safinu Salih 11:4, u drugom kolu slavila je prekidom u trećoj rundi protiv Argentinke Luciane Angiollo 24:4, a u u četvrtfinalnoj borbi bila je bolja od Kineskinje Yuanghong Yin sa 10:7.

U polufinalu je izgubila od Turkinje Ireman Yaman rezultatom 4:12, a upravo je Turkinja osvojila zlatnu medalju.

'Zadovoljna sam svojim borbama. Protiv Marokanke mi je trebalo malo vremena da se otvorim, ipak je bila prva borba. Mislim da je presudni trenutak protiv Argentinke bilo kada sam je nokautirala i čekala odbrojavanje, tu sam je malo i raskrvarila i tada sam bila sigurna do kraja. Najnapetija borba bila mi je definitivno sa Kineskinjom. Cijelo vrijeme smo išle bod za bod, a ne znam ni sama na kraju kako sam izvukla na 10:7', prokomentirala je borbe Bruna.

'Protiv Turkinje jednostavno nije sve išlo po planu', dodala je 20-godišnja Splićanka.

Posljednji hrvatski predstavnik u individualnim borbama Lovre Brečić izgubio je u kategoriji do 63 kg svoj prvi meč protiv Uzbekistanca Pulatova sa 19:21. Uz njega je trebao nastupati i kolega Ivan Šapina, no on je predao meč uslijed zdravstvenih problema.