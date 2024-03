Smiješi se hrvatsko finale, slavili i Dodig i Poljičak

Treći nositelj, 18-godišnji Osječanin Matej Dodig (ATP - 421.) i dalje uvjerljivo grabi prema drugom uzastopnom rovinjskom finalu. Za četvtrtfinalnu pobjedu protiv Talijana Federica Arnaboldija (ATP - 610.) trebao je 86 minuta, a veći dio tog vremena je potrošio na osvajanje prvog seta. No, nakon što je na početku drugog seta dvaput oduzeo servis suparnika i odjurio do prednosti od 4-0, Dodig je slomio Arnaboldijev otpor te lako došao do osme uzastopne pobjede u Rovinju, gdje je prošle godine osvojio pobjednički trofej.

Splićanin Mili Poljičak (ATP - 838.) odigrao je najduži meč turnira te nakon tri sata i šest minuta velike borbe uspio pobijediti srpskog predstavnika Stefana Popovića (ATP - 539.), koji je bio postavljen za sedmog nositelja. Poljičak je u osvajanje prvog seta pretvorio jedinu "break-loptu" u toj dionici meča. Gubitak servisa u trećem gemu drugog seta Splićanin je "platio" gubitkom druge dionice meča. Treći set, koji je potrajao 85 minuta, odlučen je u "tie-breaku", nakon što Poljičak nije uspio odservirati za pobjedu pri vodstvu 5-3. No, u odlučujućem gemu je preokrenuo zaostatak od 1-3 te realizirao drugu meč-loptu za plasman u polufinale.