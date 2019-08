Samouvjereni Filip Hrgović: Osjećam se dobro i moćno, mogu nokautirati svakoga

Hrvatski boksački profesionalac, Filip Hrgović, koji je u nedjelju tehničkim nokautom svladao Meksikanca Marija Herediju, vratio se u ponedjeljak u Zagreb

Po povratku u Zagreb uzet će nekoliko dana odmora, a ond akreću pripreme za nove izazove, a to bi trebalo biti na boksačkom spektaklu, u prosincu, u Saudijskoj Arabiji, uoči meča između Anthonyja Joshue i Andyja Ruiza .

Trebao bi nastupiti u predborbi priredbe za titulu svjetskog prvaka u teškoj kategoriji boriti Andy Ruiz Jr. i Anthony Joshua.



'U sljedećih deset dana trebali bi dogovoriti sljedeću lokaciju i ime protivnika. Bilo bi super da me 'ubace' u priredbu Ruiza i Joshue, a htio bih u tom desetom meču boksati protiv velikog imena. Mislim da je to i njihov plan, ali najbitnije mi je da zaliječim ovu ozljedicu i da budem zdrav. Bol je u lijevoj ruci i moram odraditi liječničke preglede, umoran sam, ali sretan i jako zadovoljan.

'Od prvog meča govorim kako sam spreman na sve i to je moj stav. Tko me želi razuvjeriti, morat će me pobijediti. Tu su Eddie Hearn i Team Sauerland da se brinu u mojim protivnicima i vjerujem da će se u sljedećoj borbi ljestvica podići još više. Ja se osjećam dobro i moćno, mogu nokautirati svakoga tko stane pred mene. Tko ne vjeruje, neka mi dokaže suporno'.

Iako je duboko u profesionalnim vodama, Hrgović razmišlja i o nastupu za Hrvatsku na olimpijskim igrama u Tokiju 2020. godine.



'Želim predstavljati Hrvatsku na Olimpijskim igrama i želim osvojiti Olimpijsko zlato, ali treba vidjeti kako će se sve posložiti jer još imam obavezu od tri borbe. Vidjet ćemo kako će se sve posložiti, hoću li biti zdrav. Naravno da ako u lipnju dobijem priliku za meč svjetskog prvaka, logično je da ću propustiti OI u korist nas i cijele Hrvatske. Puno je velikih imena i mogućnosti, kolo sreće se okreće jako brzo'.