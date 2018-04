Ronaldo gazi sve pred sobom: Postavio rekord koji će biti gotovo nemoguće srušiti!

Cristiano Ronaldo zadivio je svijet svojim škaricama u pobjedi protiv Juventusa, a bila mu je to deseta uzastopna utakmica Lige prvaka u kojoj je postigao pogodak, što samo on može nadmašiti i to u uzvratu za tjedan dana...

Ako je i bilo kritičara 33-godišnjeg Porugalca, nakon ovog utorka vjerojatno će zašutjeti. Cristiano Ronaldo odigrao je još jednu savršenu utakmicu i sam uništio Juventus usred Torina, s dva pogotka i asistencijom u pobjedi 3:0.

Ronaldo je definitivno najveći nogometaš koji je ikad igrao u elitnom klupskom nogometnom natjecanju. Zabio je već 119 golova u Ligi prvaka i značajno pobjegao Messiju koji je ostao na njih stotinu. U jednom izdanju Lige prvaka Portugalac je postavio rekord kada je zabio čak 17 komada 2015. i 2016. godine, a sada prijeti srušiti i taj rekord, jer već ih je utrpao 14 ove sezone. U Torinu je postavio i jedan rekord koji će biti gotovo nemoguće srušiti. Naime, Cristiano je zabio desetu utakmicu u nizu u Ligi prvaka. U prošlosezonskom finalu zabio je dva, a zatim još spomenutih 14 u sljedećih devet utakmica.

