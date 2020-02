Real vodio pa izgubio od Manchester Cityja i ostao bez kapetana; Lyon slavio protiv Juventusa koji izgleda nije dorastao Ligi prvaka

U možda i najzvučnijem okršaju osmine finala nogometne Lige prvaka Manchester City je na gostovanju pobijedio Real Madrid s 2:1, dok je u drugom susretu večeri Lyon porazio Juventus s 1:0

Real je poveo u 60. minuti preko Isca , no gosti su okrenuli rezultat golovima Gabriela Jesusa u 78. minuti i Kevina de Bruynea u 84. minuti iz jedanaesterca. Real je utakmicu zaključio s igračem manje nakon to je u 86. minuti isključen Sergio Ramos . Luka Modrić je igrao za Real od prve minute, u 54. minuti je zaradio žuti karton, a teren je napustio u 84. minuti.

Real je bolje otvorio utakmicu, no prvu priliku na utakmici imali su gosti u 21. minuti. Kevin de Bruyne je lijepo uposlio Gabriela Jesusa koji se oslobodio čuvara i pucao, no Thibaut Courtois je fantastično reagirao. Real je uzvratio u 30. minuti preko Karima Benzeme, no Ederson je jednako kvalitetno obranio.

U nastavku su gosti također, prvi zaprijetili. U 55. minuti je pucao Mahrez, no belgijski vratar je obranio. U trenucima dok je City bio sve opasniji, domaćin je poveo, a pogodak je u 60. minuti postigao Isco. Modrić je presjekao loptu, koja se odbila do Viniciusa, a ovaj je produžio do Isca koji je lagano zabio za 1-0.

City je uspio izjednačiti u 78. minuti preko Jesusa koji je zabio glavom na centaršut De Bruynea. Domaćin je tražio prekršaj nad Ramosom, no suci su priznali pogodak.

Samo četiri minute kasnije 'Građani' su okrenuli rezultat, a pogodak iz kaznenog udarca zabio je De Bruyne. Jedanaesterac je skrivio Carvajal nad Sterlingom. Igra Reala se raspala u 86. minuti kada je Ramos kao posljednji igrač obrane srušio Jesusa i zaradio crveni karton.