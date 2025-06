Potresna priča igrača od 70 milijuna eura: 'Po smeću sam tražio hranu i mlijeko'

Napadača koji je prošle sezone briljirao na posudbi u Galatasarayu – gdje je postigao čak 26 pogodaka u 30 nastupa i odveo turskog velikana do naslova – Transfermarkt trenutačno procjenjuje na 70 milijuna eura. I dok se za njega zanimaju europski velikani poput Liverpoola i Manchester Uniteda, kao i bogati saudijski Al Hilal, Osimhen se prisjetio teških dana iz djetinjstva.

‘Odrastao sam uz jedno od najvećih odlagališta otpada u Africi. Tamo sam s prijateljima tražio odjeću, pa čak i hranu kojoj je istekao rok – poput mlijeka, a o tome tada nismo ništa znali’, rekao je 26-godišnji Nigerijac.

Otkrio je da je s braćom dijelio sobu u kojoj 99 posto vremena nije bilo struje:

‘Radili smo na ulicama. Ja sam prodavao kruh i vodu, a jedan od moje braće novine. Moj otac me prvi put vidio kako igram kada sam nastupao na Svjetskom prvenstvu do 17 godina. Sestra ga je odvela kod susjeda koji su imali televizor i struju. Kad me ugledao, pao je na koljena i zaplakao’, ispričao je Osimhen i dodao:

‘Najvažnije mi je probuditi se ujutro i znati da moja obitelj ima krov nad glavom'.

Čim je zaradio dovoljno, zajedno s jednim od braće kupio je kuću za svog oca. Iako bi Galatasaray rado zadržao svog junaka, sve su prilike da će se Osimhen otisnuti dalje – Saudijci mu nude bogat ugovor, ali zanimanje su pokazali i velikani iz Premier lige.