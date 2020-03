Potez koji su povukle velesile Kanada i Australija znak je da u ljeto neće biti Olimpijskih igara; čelnici MOO-a čudnom odlukom sve zbunili

Iako je pandemija koronavirusa otkazala gotovo spa sportska natjecanja u sljedećih nekoliko mjeseci još uvijek nije jasno što je s Olimpijskim igrama u Tokiju. Dok nema konačne odluke Izvršnog odbora Međunarodnog olimpijskog odbora (MOO) svoju odluku donijela je Kanada koje neće biti u Tokiju u ljeto 2020. uz apel 'da odgode Igre za godinu dana'. Sličnu odluku donijela je i Australija...

Odluka Izvršnog odbora Međunarodnog olimpijskog odbora (MOO), na kojem je zaključeno kako će u sljedeća četiri tjedna biti donijeta konačna odluka o sudbini Olimpijskih igara, samo je požurila jednu od velesila da zabrani svojim sportašima put ovog ljeta u Tokio. Kakav smisao imaju OI bez Kanade koja vjerojatno neće biti jedina. Logično je da kreće raspad sistema kako bi se OI odgodile…

Naime, Kanadski olimpijski i paraolimpijski odbor odlučili su da zbog pandemije koronavirusa neće sudjelovati na Olimpijskim i Paraolimpijskim igrama u Tokiju.

'Zbog COVID-a i rizika povezanih s tom bolešću nije sigurno za naše sportaše ni za zdravlje i sigurnost njihovih obitelji i šire kanadske zajednice da nastavimo trenirati i pripremati se za Igre', objavili su.

'COC i CDC hitno pozivaju Međunarodni olimpijski odbor i Međunarodni paraolimpijski odbor i Svjetsku zdravstvenu organizaciju da odgode Igre za godinu dana', dodaje se u priopćenju.

'U jeku smo globalne zdravstvene krize koja je daleko važnija od sporta', poručili su.

U svijetu je zbog zaraze koronavirusom do sada umrlo više od 13 tisuća ljudi, podsjeća Reuters.

Otpor održavanju Olimpijskih igara u srpnju ove godine naglo je ojačao u proteklih 48 sati, iskazan u pozivima nekoliko utjecajnih aktera, uključujući američke i britanske atletičare i olimpijske odbore nekoliko zemalja da se igre zbog pandemije odgode.

Kanada je prva zemlja koja je objavila da neće slati sportaše u Tokio dok je Australski olimpijski odbor danas objavio da bi se njihovi sportaši trebali početi pripremati za to da će Igre biti održane 2021. godine.

Dužnosnici Australskog olimpijskog odbora (AOC) su u ponedjeljak ocijenili da je "jasno" da se Olimpijske igre u Tokiju neće moći održati ovo ljeto kako je planirano te su pozvali svoje sportaše da se pripremaju za 2021.

'Jasno je da se Igre ne mogu održati u srpnju', izjavio je potpredsjednik AOC-a Ian Chesterman, inače šef misije za OI u Tokiju.

'Ponašanje naših sportaša je bilo sjajno tijekom treninga i priprema, ali stres i nesigurnost su im preteški.'

Predsjednik Australskog olimpijskog odbora (AOC) Matt Carroll je izjavio da nije moguće sakupiti tim za Olimpijske igre u Tokiju koje su na rasporedu ovo ljeto zbog pandemije koronavirusa i da bi se australski sportaši trebali pripremati da Igre budu odgođene za sljedeću godinu.

'Imamo sportaše koji su smješteni u inozemstvu, druge koji treniraju u različitim dijelovima Australije. Uz ograničenja putovanja i drugim ograničenjima situacija je neodrživa', rekao je Carroll.

Carrollova je izjava uslijedila nakon objave Kanade da neće slati svoje sportaše na Olimpijske i Paraolimpijske igre u Tokio.

Carroll je, podsjećajući kako je sportašima potrebna sigurnost, istaknuo da oni trebaju najprije misliti na svoje zdravlje i na zdravlje svojih bližnjih.

'... 2021, to je 12 mjeseci, radi se o ljetnim Igrama, i to je odgovarajuća količina vremena, ali je i dalje odluka na MOO-u'.

Chesterman je napomenuo kako bi odgoda Igara na sljedeće ljeto omogućila "sportašima iz cijelog svijeta da se pripreme kako treba u nadi da će kriza s koronavirusom tada biti pod kontrolom".

'Svjesni smo svih poteškoća koje će izroditi ta odgoda. Ali kada se svijet oporavi, Olimpijske igre u Tokiju moći će biti prava proslava sporta i čovječanstva'.

AOC u svom priopćenju objavljenom u ponedjeljak navodi da njegova odluka reflektira 'ključna načela MOO-a da je zdravlje sportaša na prvom mjestu i inzistira na tome da djeluje u najboljem interesu sporta'.

Protivljenje tome da se Igre održe u srpnju poraslo je naglo u zadnjih 48 sati, a najglasniji su bili američki atletski i plivački savez te neki nacionalni olimpijski odbori koji svi pozivaju na odgodu Igara zbog pandemije koronavirusa, a Kanada je prva donijela odluku o povlačenju s OI ove godine.

Japanski premijer Shinzo Abe izjavio je da ta odluka u skladu sa stajalištem da bi Olimpijske igre trebale biti održane 'u potpunom obliku'.

'Ako to postane preteško, možda nećemo imati izbora i morat ćemo razmotriti odgodu igara', s obzirom na olimpijsko načelo da je zdravlje sportaša najvažnije, kazao je Abe.

Otkazivanje ne dolazi u obzir, naglasio je japanski premijer.

Olimpijske igre do sada su odgađane odnosno otkazivane samo za vrijeme rata ali odluka MOO-a da makar razmotri odgodu naišla je na olakšanje u redovima nekoliko utjecajnih aktera, uključujući Međunarodni atletski savez i Međunarodni paraolimpijski odbor, piše Reuters.

Izvršni odbor MOO-a u sljedeća četiri tjedna odlučuje o sudbini OI u Tokiju

Podsjetimo, dan prije odluke Kanadskog olimpijskog odbora održan je izvanredni sastanak Izvršnog odbora Međunarodnog olimpijskog odbora (MOO) na kojem je zaključeno da će u sljedeća četiri tjedna biti donijeta konačna odluka o sudbini Olimpijskih igara u Tokiju, a među mogućim scenarijima prvi se put spominje odgoda, dok je utvrđeno kako otkazivanje Igara ne dolazi u obzir.

'Scenariji se odnose na promjene postojećeg operativnog plana o provedbi Igara s početkom 24. srpnja 2020., što uključuje i moguću promjenu datuma održavanja. To je korak koji će nam omogućiti bolji uvid u promjene zdravstvenog stanja širom svijeta i u Japanu, koje se vrlo brzo mijenjaju. To će biti osnova za najbolju odluku u interesu sportaša i svih ostalih koji su u to uključeni', stoji u priopćenju MOO-a nakon izvanrednog sastanka Izvršnog odbora u kojem se ističe kako su ovi zaključci potaknuti brzim promjenama u borbi s pandemijom koronavirusom.

Članovi IO MOO-a svjesni su da u Japanu postoje značajni pomaci u borbi sa širenjem bolesti COVID-19, što može osnažiti vjeru MOO-a da se uz pomoć japanskih domaćina i uz određena sigurnosna ograničenja mogu organizirati Olimpijske igre u Japanu, poštujući ustanovljene principe očuvanja zdravlja svih uključenih. S druge strane, MOO je svjestan dramatičnog povećanja broja oboljelih u drugim državama na raznim kontinentima, što je članove IO-a navelo na zaključak da se mora napraviti sljedeći korak u planiranju mogućih scenarija.

Spomenuti su i neki od mnogih problema s kojima se olimpijski čelnici mogu susresti u slučaju odgode Igara za neki drugi datum, kao što su nedostupnost nekolicine važnih borilišta u novom terminu, više milijuna rezerviranih noćenja u hotelima koje je teško mijenjati te prilagodba kalendara natjecanja za 33 sporta.

'MOO će u punoj suradnji i partnerstvu s Organizacijskim odborom OI Tokio 2020., japanskim vlastima i gradskim čelnicima Tokija, započeti detaljnu diskusiju kako bi se dovršila procjena naglih promjena globalnog zdravstvenog stanja i njegovog utjecaja na Olimpijske igre, uključujući i scenarij odgode. MOO je uvjeren da će dovršiti proces konzultacija u sljedeća četiri tjedna i iznimno cijeni solidarnost i partnerstvo nacionalnih olimpijskih odbora te međunarodnih federacija u podržavanju sportaša i adaptaciji plana za Igre', stoji u priopćenju.

Članovi Izvršnog odbora MOO-a su naglasili da otkazivanje OI Tokio 2020. ne bi dovelo do rješavanja bilo kojeg problema niti bi ikome pomoglo te se ono niti ne razmatra.

Nakon sastanka Izvršnog odbora predsjednik MOO-a Thomas Bach poslao je otvoreno pismo svjetskoj zajednici sportaša u kojem je objasnio pristup MOO-a u rješavanju nastale situacije oko Igara koje su bile predviđene za održavanje od 24. srpnja do 9. kolovoza te Paraolimpijskih igara koje su na rasporedu od 25. kolovoza do 9. rujna.

'Ljudski životi su važniji od bilo čega, uključujući i održavanje Igara. Naš je glavni princip zaštita zdravlja svih koji su uključeni i doprinos zaustavljanju širenja bolesti. Želim, a na tome svi radimo, da se ostvare sva nadanja mnogobrojnih sportaša, nacionalnih olimpijskih odbora i međunarodnih federacija sa svih pet kontinenata: da će nas na kraju ovog mračnog tunela kroz koji svi zajedno prolazimo, a ne znamo koliko je dugačak, dočekati olimpijski plamen', istaknuo je Bach.