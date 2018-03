Pogledajte svih šest golova na utakmici sezone koju su odigrali Osijek i Hajduk

U derbiju 26. kola Hrvatski Telekom Prve lige Osijek i Hajduk su u Gradskom vrtu odigrali vjerojatno najbolju utakmicu dosadašnjeg dijela prvenstva. Na kraju smo vidjeli šest golova, a utakmica je završila bez pobjednika, 3:3...

Hajduk je nakon ranog vodstva pritisnuo još jače, prilike za povećanje vodstva u razmaku os damo nekoliko minuta na samom startu derbija imali su Juranović i Gyurcso. No, imao je i Osijek što za reći, već u 6. minuti Letica je sjajno reagirao i zaustavio pokušaj Grezde. Samo minutu kasnije zaprijetio je Barišić iz slobodnog udarca, no lopta završava na gredi. Sve je već tada 'mirisalo' na golijadu... No, na izjednačenje se čekalo do 22. minute. Boban je odradio većinu posla, probio je trojicu, ubacio u peterac Hajduka pa strijelac Marić nije imao previše problema da pospremi loptu u gol gostiju.