Pogledajte što je rekao Jeličić o izbačenom dvojcu iz Hajduka: Što sad s njima? Pitanje je možeš li ih i pokloniti

Prije tri mjeseca sam ih primio u momčad. Pratio sam ih, nakon pet naših razgovora, shvatiš da je to gotova priča. Mnogo godina sam u ovom poslu, Hajdukov grb i majica zaslužuju poštovanje. Ja kao trener imam svoja pravila i tražim od igrača da to poštuju', rekao je Talijan pa je dodao:

'Mislim da profesionalni igrači moraju biti nogometaši u punom smislu. Njihov pristup mora biti dobar i kada se pobjeđuje i kada se gubi. Igrači u svakom trenutku moraju biti spremni odgovarati za svoje postupke. Na njima nije da brinu hoće li igrati. U svakom trenutku moraju biti spremni na igru. Ono što ne volim kod igrača je negativnost. Ova dvojica igrača unijeli su dosta negative. Postoje i drugi igrači koji su negativni. Dok sam ja trener, bilo to mjesec ili tri godine, igrat će makar dječaci od 15 godina. Radije ću izgubiti utakmicu nego svoje dostojanstvo. Igrači moraju biti igrači, moraju se ponašati kao profesionalci. Ne smiju imati negativnu facu. Plaće u ovom klubu stižu uredno. Ako želiš otići iz kluba, preuzmi odgovornost, a ne tražiti od kluba novce. Dok sam ja trener igrači će krvariti za ovaj grb', zaključio je Gattuso.

Ovu je situaciju u Studiju SHNL-a na MAXSportu komentirao Joško Jeličić.

'Ta je situacija pokazatelj onoga što Gattuso radi cijelu svoju karijeru. Igrao je u najjačim klubovima, svjetski je prvak, ima iskustva kao trener i ono što je najvažnije, svjestan je što zna svlačionicu znači karakter ekipe. Čak i onaj individualni. Puno je važnije za trenera da ima jakog karakternog igrača, nego kvalitetnog, ako taj nije dobar karakter. Stoga, svi oni koji su negativni, a ova dvojica jesu po n-ti put, završavaju tamo gdje završavaju. Međutim, sad se nameće pitanje što s njima? Kome ćeš ih prodati? Možeš ih eventualno pokloniti. Čak je onda pitanje hoće li njih dvojica uopće otići s obzirom na to da imaju najbolje ugovore u svojoj karijeri. No, to nije Gattusov problem i to ga ne treba zanimati. Na koncu, puno pobjeda su izvojevali upravo kroz stabilnost i zajedništvo. Uvijek možeš kompenzirati manjak kvalitete na takav način', rekao je Jeličić.