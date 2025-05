Pogledajte kako je Novo Vrijeme uvjerljivom pobjedom izborilo polufinale SuperSport HMNL-a

Pula se nakratko vratila u igru preko Manola Bilića, koji je u 17. minuti smanjio na 1:2. No, već u sljedećoj minuti Arthur Yann Tchaptchet Tchato zabio je neobičan gol – s lijeve strane uz stativu, što je iznenadilo domaćeg golmana i donijelo Novom Vremenu novo vodstvo od dva razlike na poluvremenu (1:3).

U nastavku nije bilo dileme. Gabrijel Lasić u 28. minuti povisuje na 1:4 i time praktički otklanja sve dvojbe oko pobjednika. Domaći su šest minuta prije kraja pokušali sve, pa su zaigrali s igračem-golmanom, no to im se nije isplatilo. Klemen Duščak u 35. minuti zabija za 1:5, a do kraja su precizni bili i golman Filip Bašković te Jonhn Lennon, koji su postavili konačnih 1:7.