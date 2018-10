Počelo NBA ludilo; sve što trebate znati o 30 klubova u najjačoj ligi svijeta

Utakmicama Boston-Philadelphia (105:87) i Golden State-Oklahoma (108:100) započela je 73. po redu košarkaška NBA sezona. Titulu prvaka brane Golden State Warriorsi, koji su se u prijelaznom roku dodatno pojačali, a priča godine svakako je dolazak jednog od najboljeg igrača svih vremena LeBrona Jamesa u Los Angeles Lakerse. U velikom vodiču tportala upoznajte svih 30 NBA momčadi

U suradnji s košarkaškim portalom Basketball.hr i našim suradnikom Davorom Vitkovićem donosimo na stranicama tportala najopširniji vodič NBA sezone 2018/19. U prvoj utakmici sezone Boston je u svom TD Gardenu nadigrao Philadelphiju 105:87, a najbolji kod domaćih bio je 20-godišnji Jayson Tatum s 23 koša i 9 skokova. Kod gostiju su očekivano dominirali Joel Embiid s 23 koša i 10 skokova te Ben Simmons s 19 koševa, 15 skokova i 8 asistencija. Dario Šarić na parketu je proveo 23 minute (imao je problema s osobnim pogreškama) te je na kraju upisao 6 koševa (šut iz igre 3-8), 6 skokova i jednu asistenciju. U drugoj utakmici na otvaranju NBA sezone nakon ceremonije dodjele šampionskih prstena Golden State je rutinski nadigrao oslabljenu Oklahomu 108:100. Bivši MVP Steph Curry dominirao je s 32 koša, 8 skokova i 9 asistencija, a Kevin Durant je dodao 27 koševa. Kod Thundera, koji su igrali bez Russella Westbrooka, najbolji je bio Paul George s 27 koševa, a njemačko pojačanje Dennis Schroeder dodao je 21 koš. Dodajmo još kako će od zemalja s područja bivše države Hrvatska imati čak šestoricu igrača (Šarića, Zubca, Žižića, Bendera, Bogdanovića i Hezonju), Srbija ima petoricu (Jokić, Bogdanović, Teodosić, Marijanović i Bjelica), a Slovenija se osim veteranom Goranom Dragićem može od ove sezone pohvaliti i 19-godišnjim Lukom Dončićem koji nosi dres Dallasa. Osim moćnog centra Jusufa Nurkića (Portalnd) od BiH igrača u dresu Brooklyn Netsa za minute će se boriti tinejdžer Džanan Musa (bivši igrač Cedevite), a važnu ulogu u svojim momčadima imat će i dva Crnogoraca Nikola Vučević (Orlando) i Nikola Mirotić (New Orleans). Prošireni vodič NBA sezone 2018/19. pročitajte na portali Basketball.hr ISTOČNA KONFERENCIJA Divizija Atlantik BOSTON CELTICS NBA prvaci (17): 1957, 59-66, 68-69, 74, 76, 81, 84, 86, 08; skor u povijesti 3329-2313 (59,0%)

TRENER: Brad Stevens, 6 sezona u NBA, skor 221-189

LANI: skor 55-27, 2. na Istoku.

skor 55-27, 2. na Istoku. Play-off: u prvom krugu pobijedili Milwaukee Buckse 4-3, u drugom krugu pobijedili Philadelphiju 76erse 4-1, u finalu Istoka izgubili od Cleveland Cavsa 3-4 NOVA SEZONA: Nakon što su bez dva najbolja igrača (Kyriea Irvinga i Gordona Haywarda) bili samo pet minuta udaljeni od velikog finala, Celticsi su odlučili zadržati momčad na okupu. Imaju sve, fantastičnog trenera (Brad Stevens), briljantnog menadžera (Danny Ainge), sjajnu petorku (Irving, Brown, Hayward, Tatum, Horford) i odličnu klupu (Rozier, Smart, Morris, Theis, Baynes). Možda će im na početku trebati malo vremena da uigraju Irvinga i Haywarda, no kad se poslože bit će strašni. S obzirom na mladost ključnih igrača trebali bi dominirati Istokom iduće desetljeće. PROGNOZA: Celticsi su najbolja momčad Istoka. Imaju sve i pokriveni su na svim pozicijama. Ključ je zdravlje. Ostanu li zdravi momčad su koja ima najveće šanse detronizirati Warriorse. Sve manje od plasmana u veliko finale bit će razočaravajuće za ovu momčad.

BROOKLYN NETS NBA prvak: - ; skor u povijesti 1408-1988 (41,4%)

TRENER: Kenny Atkinson, 2 sezone, skor 48-116

LANI: skor 28-54, 12. na Istoku

skor 28-54, 12. na Istoku Play-off: nisu se plasirali NOVA SEZONA: Netsi su nakon godina lutanja okupili solidnu mladu momčad. Isplatili su sve dugove u vidu visokih izbora na draftu i kreću ispočetka. Na rosteru imaju nekoliko zanimljivih igrača (Russell, Dinwiddie, Hollis-Jefferson, Levert, Allen, Crabbe, Carroll). Doveli su veterane Dudleya, Napiera i Davisa, a na draftu uzeli bivšeg igrača Cedevite Džanana Musu. Po kvaliteti su daleko od najboljih momčadi Istoka, no nisu više kanta za napucavanje. Svakako su momčad u uzlasku i iz godine u godinu bi trebali biti sve bolji. PROGNOZA: Netsi ne izgledaju preloše, i poklopi li im se nekoliko stvari mogli bi se nakon tri brutalne sezone vratiti u borbu za jedno od posljednjih mjesta u doigravanju. I to je veliki uspjeh menadžera Marksa koji je iz strašno teške situacije izvukao najviše. Nakon dugo vremena navijači Netsa mogu se veseliti svjetlijoj budućnosti. NEW YORK KNICKS NBA prvaci (2): 1970, 73; skor u povijesti 2761-2878 (49,0%)

TRENER: David Fizdale, 2 sezone, skor 50-51 (0-0 kao trener Knicksa)

LANI: skor 29-53, 11. na Istoku.

skor 29-53, 11. na Istoku. Play-off: nisu se plasirali NOVA SEZONA: Pred novim klubom našeg Maria Hezonje teška je sezona. Daleko najbolji igrač, Latvijac Kristaps Porzingis propustit će možda i čitavu sezonu. Ima nekolicina mladih igrača s potencijalom (rookiei Knox i Robinson, Ntilikina, Hezonja), no glavni igrači Hardaway Jr, Kanter i Lee jednostavno ne posjeduju dovoljnu kvalitetu da se Knicksi ubace u borbu za doigravanje. To je dobra vijest za Hezonju koji bi bez pritiska rezultata mogao dobiti solidnu minutažu od novog trenera Fizdalea. PROGNOZA: Porzingis će propustiti veći dio, ako ne i čitavu sezonu. To znači da će Knicksi i šestu godinu zaredom propusiti doigravanje. Na njihovu sreću, na idućem draftu bit će nekolicina iznimnih igrača koji bi mogli ubrzati njihov povratak u relevantnost. PHILADELPHIA 76ers NBA prvaci (3): 1955 (kao Syracuse Nats), 67, 83; skor u povijesti 2806-2662 (51,3%)

TRENER: Brett Brown, 5 sezona u NBA, skor 127-283

LANI: skor 52-30, 3. na Istoku.

skor 52-30, 3. na Istoku. Play-off: u prvom krugu pobijedili Miami Heat 4-1, u drugom krugu izgubili od Boston Celticsa 1-4 NOVA SEZONA: Sixersi ovog ljeta nisu uspijeli dovesti neku zvijezdu i u sezonu ulaze sa lanjskim kosturom momčadi. Započet će sezonu s petorkom Fultz, Simmons, Covington, Šarić i Embiid, a na klupi će biti McConnell, Redick, Chandler, Muscala i Johnson. Izuzetno su visoka i atletski moćna momčad. Problem je što njihova dva prva izbora drafta, Fultz i Simmons, imaju ogromnih problema s šutem izvana, pogotovo za tricu. To znači da će protivnici puno lakše braniti ponajboljeg centra lige Embiida. Talenta imaju napretek, no čini nam se da bi trebali napraviti jedan dobar trejd da malo bolje poslože momčad. PROGNOZA: Sixersi će se boriti sa Raptorsima, Pacersima i Bucksima za drugu poziciju na Istoku. Odlična su momčad, no na putu do velikog finala im stoje Celticsi koji su ih u play-offu svladali sa 4-1 bez svoja dva najbolja igrača. Drugi krug doigravanja ne bi im smio izmaći, no bojimo se da je finale Istoka plafon ove momčadi. TORONTO RAPTORS NBA prvaci: - ; skor u povijesti 844-994 (45,9%)

TRENER: Nick Nurse, prva sezona u NBA

LANI: skor 59-23, 1. na Istoku.

skor 59-23, 1. na Istoku. Play-off: u prvom krugu pobijedili Washington Wizzardse 4-2, u drugom krugu izgubili od Cleveland Cavsa 0-4 NOVA SEZONA: Nakon razočaravajućeg 0-4 poraza od Cavsa u Torontu su napravljene velike promjene. Otpustili su trenera godine Dwanea Caseya i doveli novaka Nursea. Najboljeg strijelca u klupskoj povijesti DeRozana u velikoj su zamjeni poslali u San Antonio za Leonarda. Jako su riskirali pošto je upitno da li će Leonard idućeg ljeta potpisati novi ugovor. Na papiru izgledaju odlično. Petorka Lowry, Anunoby, Leonard, Ibaka i Valančiunas uz klupu VanVleet, Miles, Green, Siakam i Monroe čini odlično posloženu momčad. No, upitno je mogu li zadržati lanjsku odličnu kemiju unutar momčadi. PROGNOZA: Od Raptorsa unatoč dolasku Leonarda očekujemo blagi pad. Leonard je možda bolji igrač od DeRozana, no Lowry i Ibaka su u godinama i u silaznoj putanji svojih karijera. Boston i Philadelphia su bolji, a možda i Indiana te Milwaukee. Doigravanje je sigurno, no sve više od drugog kruga bilo bi veliko iznenađenje.

Divizija Central CHICAGO BULLS NBA prvaci (6): 1991-93, 96-98, skor u povijesti 2183-2032 (51,8%)

TRENER: Fred Hoiberg, 3 sezone, skor 110-136

LANI: skor 27-55, 13. na Istoku.

skor 27-55, 13. na Istoku. Play-off: nisu se plasirali NOVA SEZONA: Bullsi su ljetos potpisivanjem Parkera i draftiranjem Cartera Jr napravili jednu potencijalno odličnu momčad. Njih dvojica uz Finca Markkanena, LaVinea i Dunna čine odličnu petorku u kojoj najstariji igrač ima 24 godine. Na papiru to izgleda vrlo dobro, no u NBA ligi pobjeđuju muškarci, a ne dječaci. Ova momčad će zbog svoje mladosti i neiskustva puno oscilirati i bojimo se da bi bez veteranskog utjecaja ovi mladići mogli više igrati za svoju statistiku nego za dobrobit momčadi. PROGNOZA: Bullsi imaju odličnu mladu jezgru. Budućnost im je svijetla, no u sadašnjosti nedostaje im iskustva i veteranskog prisustva u svlačionici da se ozbiljno upuste u borbu za doigravanje. CLEVELAND CAVS NBA prvaci (1): 2016, skor u povijesti 1829-2059 (47,0%)

TRENER: Tyrone Lue, 3 sezone, skor 128-77

LANI: skor 50-32, 4. na Istoku.

skor 50-32, 4. na Istoku. Play-off: u prvom krugu pobijedili Indiana Pacerse 4-3, u drugom krugu pobijedili Toronto Raptorse 4-0, u finalu Istoka pobijedili Boston Celticse 4-3, u NBA finalu izgubili od Golden State Warriorsa 0-4 NOVA SEZONA: Nakon odlaska LeBrona u Clevelandu ništa više neće biti isto. Pomalo začuđujuće u klubu se nisu odlučili za rebuilding i stvaranje nove mlade momčadi. Dali su velike novce za produžetak ugovora Loveu i Nanceu, no pitanje je koliko je to pametna strategija. Trebali bi startati Hill, Smith, Love i Thompson. Sa klupe ulaziti Claxton, Clarkson, Korver, Nance i naš Ante Žižić. Pitanje je samo tko će startati umjesto velikog LeBrona, Turčin Osman, Dekker ili Hood? Nakon što su godinama dominirali Istokom, lovci su postali lovina. PROGNOZA: Kad je LeBron prvi put napustio Cavse pali su za 42 pobjede. Ovog puta pad neće biti toliko drastičan, no ovo je momčad koja će teško do 35 pobjeda i koja ima vrlo male šanse za doigravanje. DETROIT PISTONS NBA prvaci (3): 1989, 90, 04; skor u povijesti 2692-2840 (48,7%)

TRENER: Dwane Casey, 9 sezona, skor 373-307 (0-0 kao trener Pistonsa)

LANI: skor 39-43, 9. na Istoku.

skor 39-43, 9. na Istoku. Play-off: nisu se plasirali NOVA SEZONA: Bit će zanimljivo vidjeti nove Pistonse. Tri najbolja igrača, Griffin, Drummond i Jackson lani nisu odigrala zajedno niti jednu utakmicu. Sad bi sva trojica trebala biti zdrava, i uz Johnsona i Bullocka činit će zanimljivu petorku. Njihov glavni problem je kratka klupa. Griffin, Drummond i Jackson su vrhunski igrači, no nakon njih kvaliteta drastično pada. Skakački su močna ekipa, no poprilično loši u šutu izvana. Na njihovu sreću, na Istoku je konkurencija slabija nego na Zapadu i pridruži li se još netko ovoj trojci Pistonsi bi mogli ugodno iznenaditi. PROGNOZA: Lani im je doigravanje zamalo izmaklo. Ove bi mogli ugrabiti sedmu ili osmu poziciju ako ih zaobiđu ozljede. INDIANA PACERS NBA prvaci : - ; skor u povijesti 1696-1699 (49,9%)

TRENER: Nate McMillan, 14 sezona, skor 568-526 (90-74 kao trener Pacersa)

LANI: skor 48-34, 5. na Istoku.

skor 48-34, 5. na Istoku. Play-off: u prvom krugu izgubili od Cleveland Cavsa 3-4 NOVA SEZONA: Nakon nesretnog poraza u doigravanju od strane Cavsa, Pacersi su odlično poslovali ovog ljeta. Produžili su ugovor s prvim centrom Turnerom i doveli tri pojačanja u Evansu, McDermottu i O'Quinnu. Kad tu trojicu pridružimo petorci Collison, Oladipo, Bogdanović, Young i Turner te odličnoj klupi (Joseph, Leaf, Sabonis), dobijemo momčad za koju slobodno možemo reći da su na Istoku favoriti iz sjene. Oladipo je lani napravio veliki iskorak i postao all-star. Napravi li takav iskorak i mladi centar Turner, te bude li naš Bojan Bogdanović šuterski konstantniji bit će vrlo opasni. Čak i za najbolje momčadi Istoka. PROGNOZA: Lani su imali na konopcima kasnije finaliste Cleveland. Zadržali su glavne igrače i još se pojačali. Definitivno su među favoritima Istoka, malo iza Bostona, u rangu Philadelphie,Toronta i Milwaukeea. Drugi krug doigravanja bi trebao biti minimum ove momčadi, no finale Istoka bi mogao biti maksimum.

MILWAUKEE BUCKS NBA prvaci (1): 1971; skor u povijesti 2069-1983 (51,1%)

TRENER: Joe Prunty, 1 sezona, skor 21-16

LANI: skor 44-38, 7. na Istoku.

skor 44-38, 7. na Istoku. Play-off: u prvom krugu izgubili od Boston Celticsa 3-4 NOVA SEZONA: Nakon odlaska LeBrona, mnogi stručnjaci smatraju Grka Antetokounmpa novim najboljim igračem Istoka. Riječ je o igraču nevjerojatnih fizikalija kojeg samo konstantan šut izvana dijeli od MVP nagrade. Bucksi su oko njega okupili odličnu momčad. U petorci bi uz njega trebali biti Bledsoe, Brogdon, Middleton i Lopez, a na klupi Dellavedova, Snell, DiVincenzo, Ilyasova i Henson. Atletski su sjajni, no problem im je bila kontrola lopte i šut izvana. Stoga ne čudi da se sve tri prinove; Lopez, Ilyasova i DiVincenzo odlični šuteri izvana koji bi trebali dati novu dimenziju Bucksima. PROGNOZA: Namučili su Celticse u sedam utakmica, no Celticse bez Irvinga i Haywarda. Trebali bi biti sigurni za doigravanje, no teško da mogu više od drugog kruga. Divizija Southeast ATLANTA HAWKS NBA prvaci (1): 1958 (kao St.Louis Hawks); skor u povijesti 2717-2753 (49,7%)

TRENER: Lloyd Pierce, prva sezona u NBA

LANI: skor 24-58, 15. na Istoku.

skor 24-58, 15. na Istoku. Play-off: nisu se plasirali NOVA SEZONA: Hawksi su na draftu uzeli Dončića i mijenjali ga u Dallas za Younga i izbor drafta. Prvog strijelca i asistenta momčadi, Nijemca Schrodera poklonili su Oklahomi. Jasno je da su odlučiti 'tankirati' sezonu i sve nade polažu na idući draft. Imaju nekolicinu zanimljivih mladih igrača (Collins, Prince, Young, Bembry), no od vetarana tu su tek Lin, Carter, Dedmon i Bazemore. Carter je u 41. godini života, a ostala imena nikome ne tjeraju strah u kosti. Sve to nam govori da će u Atlanti ove sezone pobjede dolaziti na kapaljke. PROGNOZA: Doigravanje? To ih ne zanima. RJ Barrett, Zion Williamson, Cam Reddish, Nassir Little...to su imena koja ih zanimaju. Riječ je o najboljim sveučilišnim igračima i Hawksi će se potruditi za što bolju startnu poziciju da na draftu ugrabe jednog od ovih igrača. Ispred navijača Hawksa još je jedna duga sezona, te će oni s većim zanimanjem pratiti sveučilišnu sezonu i čekati draft na kojem će pokušati pronaći „spasitelja“. CHARLOTTE HORNETS NBA prvaci: - ; skor u povijesti 988-1260 (44,0%)

TRENER: James Borrego, 1 sezona, skor 10-20 (0-0 kao trener Hornetsa)

LANI: skor 36-46, 10. na Istoku.

skor 36-46, 10. na Istoku. Play-off: nisu se plasirali NOVA SEZONA: U Charlotti ništa novo. Jordanova momčad ponovo je kvalitetom u sredini lige, no u NBA tu sredinu možemo nazvati svakako samo ne zlatnom. Na papiru to i ne izgleda tako loše. Petorka Walker, Batum, Kidd-Gilchrist, Williams i Zeller uz podršku Parkera, Monka, Lamba, Bridgesa i Kaminskog čini se dobro izbalansirana. No osim Walkera tu nema prave zvijezde i kad on nema svoj dan poprilično su sterilni. Može li Popovichev asistent iz Spursa, novi trener Hornetsa Borrego izvuči više iz ovih igrača od svojih prethodnika? Samo će vrijeme pokazati. PROGNOZA: Hornetsi su u najgoroj mogućoj poziciji. Nisu dovoljno dobri da naprave nešto u doigravanju, i nisu dovoljno loši za visoke izbore na draftu. Imaju kvalitetu da se uključe u borbu za doigravanje, no bojimo se da bi ga mogli propustiti sa skorom sličnim lanjskom. MIAMI HEAT NBA prvaci (3): 2006, 12, 13, skor u povijesti 1255-1157 (52,0%)

TRENER: Erik Spoelstra, 10 sezona, skor 484-320

LANI: skor 44-38, 6. na Istoku.

skor 44-38, 6. na Istoku. Play-off: u prvom krugu izgubili od Philadelphia 76ersa 1-4 NOVA SEZONA: Miami Heat su momčad koja je od svih najmanje mijenjala. Bili su ovih dana u ozbiljnim pregovorima oko dovođenja nezadovoljne zvijezde Wolvesa Butlera, no do zamjene (zasad) nije došlo. Tako da će trener Spoelstra ponovo najčešće startati Slovenca Dragića, Richardsona, Winslowa, Olynyka i Whitesidea, a tu su T.Johnson, McGruder, Ellington, J.Johnson i Adebayo. Jedno od obilježja sezone bit će i oproštajni tour legende momčadi Dwyanea Wadea koji nakon ove sezone odlazi u mirovinu. Primjer su momčadi koja zahvaljujući vrhunskom treneru izgleda bolje na parketu nego na terenu. PROGNOZA: Miami je nepredvidljiva momčad. Trener Spoelstra izvlači maksimum iz njih, stoga bi kao i lani mogli iznenaditi i ugrabiti jedno od posljednjih mjesta u doigravanju. ORLANDO MAGIC NBA prvaci: - ; skor u povijesti 1116-1214 (47,9%)

TRENER: Steve Clifford, 5 sezona, skor 196-214 (0-0 kao trener Magica)

LANI: skor 25-57, 14. na Istoku.

skor 25-57, 14. na Istoku. Play-off: nisu se plasirali NOVA SEZONA: Momčad Magica je jedna od onih koje, kad pogledate koliko imaju talenta, čudite se skromnim rezultatima. Godinama birajući visoko na draftu napravili su zanimljivu momčad, no nikako da to prenesu i na teren. Možda novi trener Clifford donese promjenu. Trebali bi startati Augustin, Fournier, Ross, Gordon i Vučević, a svoju šansu će tražiti Grant, Simmons, Isaac i igrač od kojeg mnogo očekuju, rookie centar Mo Bamba. Solidno su popunjeni na pozicijama 2-5, no za iole ozbiljniji rezultat treba im bolji razigravač od Augustina. PROGNOZA: Šest su godina bez doigravanja. Na papiru izgledaju puno bolje nego na terenu. Ukoliko im se sve poklopi mogu do osmog mjesta, no za to će mladi igrači morati napraviti veliki iskorak. WASHINGTON WIZARDS NBA prvaci (1): 1978 (kao Washington Bullets); skor u povijesti 2096-2519 (45,4%)

TRENER: Scott Brooks, 9 sezona, skor 430-279 (92-72 kao trener Wizardsa)

LANI: skor 43-39, 8. na Istoku.

skor 43-39, 8. na Istoku. Play-off: u prvom krugu izgubili od Toronto Raptorsa 2-4 NOVA SEZONA: Wizardsi su ogledni primjerak da nije u talentu sve. Njega im ne nedostaje, no nedostaje im momčadski duh, zajedništvo i nesebičnost. Javna je tajna da su odnosi u svlačionici iznimno loši, pogotovo između dvojice najboljih igrača Walla i Beala. Šteta, jer je zaista riječ o odličnim igračima. Petorka Wall, Beal, Porter, Morris i Howard uz klupu Rivers, Oubre, Green, Smith i Mahinmi trebala bi biti pri samom vrhu Istoka. Mogu li ostaviti svoje nesuglasice po strani i pokazati to i na terenu? Nismo baš sigurni. PROGNOZA: Trebali bi biti jači nego lani. Gledajući čisto talent, na Istoku je samo Boston ispred. No odnosi unutar momčadi nisu bajni i stoga će opet biti ispod svojih mogućnosti. Doigravanje je sigurno, no sve više od tog teško ostvarivo. ZAPADNA KONFERENCIJA Divizija Northwest DENVER NUGGETS NBA prvaci: - ; skor u povijesti 1649-1747 (48,6%)

TRENER: Mike Malone, 5 sezona, skor 158-194 (119-127 kao trener Nuggetsa)

LANI: skor 46-36, 9. na Zapadu.

skor 46-36, 9. na Zapadu. Play-off: nisu se plasirali NOVA SEZONA: U Denveru su odlučni u namjeri da se vrate u doigravanje. Lani im je nedostajao veteranski utjecaj kojeg su dobili povratkom all-star krila Millsapa. Odlično su posložena momčad. Starteri bi trebali biti Murray, Harris, Barton, Millsap i Srbin Jokić, a na klupi Morris, Beasley, Lyles, Lydon i Hernangomez. Riskirali su kad su draftirali Porter Jr-a i potpisali Thomasa. Riječ je o dva vrhunska igrača koji su trenutno ozlijeđena. Vrate li se njih dvojica u formu i priključe li se na vrijeme Nuggetsi su napravili pun pogodak. A dotad će puno ovisiti o Jokiću od kojeg očekujemo prvi all-star nastup. PROGNOZA: Lani su izgubili play-off u produžetku posljednje utakmice. Nastave li mladi igrači očekivano napredovati, ove im godine doigravanje ne bi smjelo izmači. Bitan je ulazak u sezonu pošto 10 od prvih 15 utakmica igraju u svojoj dvorani. MINNESOTA TIMBERWOLVES NBA prvaci: - ; skor u povijesti 925-1405 (39,7%)

TRENER: Tom Thibodeau, 7 sezona, skor 333-225 (78-86 kao trener Wolvesa)

LANI: skor 47-35, 8. na Zapadu.

skor 47-35, 8. na Zapadu. Play-off: u prvom krugu izgubili od Houston Rocketsa 1-4 NOVA SEZONA: Priča ljeta je sukob Jimmya Butlera sa mladim zvijezdama momčadi Karl-Anthony Townsom i Andrewom Wigginsom. Butlera jako smeta njihova neozbiljnost i nezalaganje u obrani i javno je zatražio od Wolvesa da ga mijenjaju. Wolvesi su pregovarali s Miamiem i Clippersima, no Butler će sezonu početi u dresu Wolvesa. Jasno je da je tempirana bomba i napetost se u Minnesoti može rezati nožem. U sezonu će ući sa sjanom petorkom Teague, Butler, Wiggins, Gibson, Towns, no problem je klupa. Rose, Jones, Deng i Dieng razlog su što će opet trener Thibodeau iscijediti svoje startere kojima će u završnici sezone ponestati energije. PROGNOZA: Wolvesima imaju strašnu petorku, no diskutabilnu klupu. Talenta za doigravanje svakako imaju, no dogodi li se bilo kakva ozljeda unutar igrača petorke mogli bi bitno pasti. Isto tako, nastavi li Butler voditi svoj rat i budu li prisiljeni ga mijenjati za inferiorne igrače teško će ponoviti lanjski plasman u doigravanje. OKLAHOMA CITY THUNDER NBA prvaci (1): 1979 (kao Seattle SuperSonics); skor u povijesti 2234-1900 (54,0%)

TRENER: Billy Donovan, 3 sezone, skor 150-96

LANI: skor 48-34, 4. na Zapadu.

skor 48-34, 4. na Zapadu. Play-off: u prvom krugu izgubili od Utah Jazza 2-4 NOVA SEZONA: Odlično ljeto za Oklahomu. Produžili su ugovor s Georgom kojeg su mnogi već vidjeli u Lakersima. Riješili su se ogromnog ugovora Anthonya i doveli su dvojicu zanimljivih igrača, Nijemca Schrodera i centra Noela. Briljantni Westbrook bi se trebao nakon ozljede vratiti svaki čas. Imaju momčad koja može zaprijetiti i Warriorsima i Rocketsima. Trebali bi startati s Westbrookom, Schroderom, Georgeom, Pattersonom i Adamsom, a na klupi su još Felton, Abrines, Grant i Noel. Šteta što je najbolji obrambeni igrač Roberson ponovo ozljedio koljeno i propustit će minimum dva mjeseca nove sezone. PROGNOZA: Ukoliko Schroder i Noel dadnu potrebnu pomoć Westbrooku i Georgeu OKC će biti vrlo opasna momčad. Uz Rocketse svakako najveća prijetnja Warriorsima na Zapadu.

PORTLAND TRAILBLAZERS NBA prvaci (1): 1977; skor u povijesti 2081-1807 (53,5%)

TRENER: Terry Stotts, 10 sezona, skor 387-388 (272-220 kao trener Blazersa)

LANI: skor 49-33, 3. na Zapadu.

skor 49-33, 3. na Zapadu. Play-off: u prvom krugu izgubili od New Orleans Pelicansa 0-4 NOVA SEZONA: Lani su u regularnom dijelu sezone odigrali iznad svih očekivanja, no u doigravanju su spušteni na zemlju. Momčad su koja živi od napadačkog učinka bekovskog para Lillard / McCollum. Ne odigraju li obojica na svojoj razini teško mogu do pobjede. Uz njih startat će Turner, Aminu i bivši igrač Cedevite i Zadra te BiH reprezentativac Jusuf Nurkić. Na klupi su Stauskas, Trent Jr, Harkless, Leonard i Collins. Solidan roster, no s obzirom na ogroman uložen novac, poprilično limitiran roster. Ne pronađu li igrača koji bi mogao barem dio napadačkog tereta maknuti s leđa Lillarda i McColluma ne piše im se dobro na ovako jakom Zapadu. PROGNOZA: Blazersi su lani bili 3. momčad Zapada, no ove su puno bliži tome da propuste doigravanje nego da ponove lanjski uspijeh. Uđu li u doigravanje, s ovim rosterom bojimo se da će doseći svoj maksimum. UTAH JAZZ NBA prvaci: - ; skor u povijesti 1914-1646 (53,8%)

TRENER: Quin Snyder, 4 sezone, skor 177-151

LANI: skor 48-34, 5. na Zapadu.

skor 48-34, 5. na Zapadu. Play-off: u prvom krugu pobijedili Oklahoma City Thunder 4-2, u drugom krugu izgubili od Houston Rocketsa 1-4 NOVA SEZONA: Jazzeri su lani bili najugodnije iznenađenje lige. Ove sezone će im nedostajati taj faktor iznenađenja i ostale momčadi će se bolje pripremiti za njih. To je jedini minus. Plus je taj što je riječ o odlično izbalansiranoj i odlično vođenoj momčadi koja igra lijepu, nesebičnu košarku s odličnim protokom lopte. Predvode ih nova velika zvijezda Mitchell i najbolji obrambeni igrač lige, Francuz Gobert. Uz njih dvojicu u petorci bi trebali biti Španjolac Rubio, Australac Ingles i krilni centar Favors. Na klupi Australac Exum, Burks, rookie Allen, Crowder i bivši igrač Fenerbahčea Udoh. Poštede li ih ozljede mogu jako daleko. PROGNOZA: Lani su bili jedno od najugodnijih iznenađenja lige. Odigrali su iznad svojih mogućnosti i ne vjerujemo da mogu napraviti iskorak i ostvariti bolji skor. Konkurencija na Zapadu je toliko strašna da je moguće je od 4. do 10. mjesta, no ipak više naginjemo onom 4. Divizija Southwest DALLAS MAVERICKS NBA prvaci (1): 2011 ; skor u povijesti 1539-1529 (50,2%)

TRENER: Rick Carlisle, 16 sezona, skor 718-578 (437-367 kao trener Mavsa)

LANI: skor 24-58, 13. na Zapadu.

skor 24-58, 13. na Zapadu. Play-off: nisu se plasirali NOVA SEZONA: Legendarni Nijemac Nowitzki odigrat će i svoju 21. sezonu u dresu Mavsa. I predati palicu slovenskom čudu od djeteta Luki Dončiću. Mavsi će ove sezone biti zanimljiva momčad. Većinu utakmica trebali bi startati Smith Jr, Matthews, Dončić, Barnes i Jordan. Na klupi Portorikanac Barea, Harris, Powell, Alžirac Mejri te dvojica Nijemaca, Kleber i Nowitzki. Veliki je Dirk rekao da mu nije ispod časti ulaziti s klupe i s obzirom na njegove godine većinu će minuta vidjeti na poziciji rezervnog centra. Bit će mnogo uzbudljiviji nego lani, i jedina stvar koja bi ih mogla kočiti je neiskustvo. PROGNOZA: Da je Nowitzki deset godina mlađi, ovo je momčad koja bi se borila za veliko finale. Ovako, ukoliko Dončić nastavi tamo gdje je stao u Europi bit će opasni. No, kratka klupa i neiskustvo dvojca Smith/Dončić najvjerojatnije će uzrokovati novo propušteno doigravanje.

HOUSTON ROCKETS NBA prvaci (2): 1994-95 ; skor u povijesti 2172-1962 (52,5%)

TRENER: Mike D'Antoni, 14 sezona, skor 575-470 (120-44 kao trener Rocketsa)

LANI: skor 65-17, 1. na Zapadu.

skor 65-17, 1. na Zapadu. Play-off: u prvom krugu pobijedili Minnesota Timberwolvese 4-1, u drugom krugu pobijedili Utah Jazz 4-1, u finalu Zapada izgubili od Golden State Warriorsa 3-4 NOVA SEZONA: Lani su protiv Warriorsa poveli 3-2 i pred kraj te pete utakmice ozlijedio im se ključni čovjek Chris Paul. U sedmoj su imali i +15, da bi na kraju pali zahvaljujući nevjerojatnoj sekvenci u kojoj su promašili 27 trica zaredom. U novu sezonu ulaze gladni. Pogotovo MVP lige Harden i veteran Paul. Izgubili su neke bitne obrambene igrače, no stigao je veliki strijelac Anthony te su produžili ugovor sa Švicarskim centrom Capelom. Uz Paula i Hardena u petorci bi trebali biti Anthony, Tucker i Capela, a jaku klupu sačinjavaju Knight, Gordon, Green, Ennis, Chriss i Nene. Momčad su koja igra jako brzu košarku sa enormnim brojem ispucanih trica. Od trica su živjeli, no od trica su i umrli u ključnoj prošlosezonskoj utakmici. PROGNOZA: Rocketsi vjeruju da bi bili prvaci da se nije ozlijedio Chris Paul. To je vjerojatno i istina. Ukoliko se Melo Anthony uspije prilagoditi igri Rocketsa i prihvatiti ulogu „treće violine“ Rocketsi bi mogli dobiti drugu šansu. MEMPHIS GRIZZLIES NBA prvaci: - ; skor u povijesti 759-1079 (41,3%)

TRENER: JB Bickerstaff, 2 sezone, skor 52-82 (15-48 kao trener Grizzliesa)

LANI: skor 22-60, 14. na Zapadu.

skor 22-60, 14. na Zapadu. Play-off: nisu se plasirali NOVA SEZONA: Prošli su dani kad su se protivnici bojali Grizzliesa i njihovog načina igre. Nema tu više Allena i Randolpha, a Gasol je sve stariji. Momčad su na zalasku iako bi trebali biti bolji nego lani. Trebali bi startati s Conley Jr-om, D.Brooksom, Jacksonom, Greenom i Gasolom, a tu su još Harrison, M.Brooks, Casspi, Anderson, Parsons i Rabb. Puno očekuju od rookiea Jarena Jacksona, no s uskoro 34-godišnjim Marcom Gasolom nemaju puno vremena. S ovakvom momčadi teško mogu do doigravanja i pitanje je trenutka kad će krenuti u obnovu momčadi što bi značilo i zamjenu veterana, uključujući Gasola. PROGNOZA: Svakako će biti bolji nego lani kad su ih izneredile ozljede. Bit će bolji, no konkurencija na Zapadu je strašna i plasman u doigravanje bio bi ogroman uspijeh, skoro ravan osvajanju naslova. Ukoliko sporije krenu i postane jasno da će propustiti doigravanje mogli bi „tankirati“ jer ukoliko bi na draftu birali od prvog do osmog mjesta izbor ostaje njihov. Od devetog mjesta nadalje njihov izbor ide Bostonu. NEW ORLEANS PELICANS NBA prvaci: - ; skor u povijesti 610-686 (47,1%)

TRENER: Alvin Gentry, 15 sezona, skor 447-504 (112-134 kao trener Pelicansa)

LANI: skor 48-34, 6. na Zapadu.

skor 48-34, 6. na Zapadu. Play-off: u prvom krugu pobijedili Portland Trailblazerse 4-0, u drugom krugu izgubili od Golden State Warriorsa 1-4 NOVA SEZONA: Pelicansi u Anthonyu Davisu imaju ponajboljeg igrača lige. Trude se oko njega posložiti što bolju momčad u strahu da Davisu ne dozlogrde porazi i zatraži zamjenu. Nema više Cousinsa, no njih dvojica ionako nisu predobro funkcionirala u paru. U petorci bi trebali biti odlični Holiday, Moore, Mirotić, novopridošli Randle i Davis, a na klupi Payton, Clark, Hill, Johnson i Okafor. Trebali bi biti malo bolji nego lani, no još su uvijek dosta ispod elitnih momčadi Zapada. Stoga, ne treba čuditi da će se kroz sezonu provlačiti glasine o zamjeni Davisa iako su u Pelicansima rekli da je nedodirljiv. PROGNOZA: Anthony Davis je jedan od najboljih igrača lige i s njim na rosteru Pelicansi bi trebali do doigravanja. No druga runda je njihov maksimum, pošto su u ovom trenutku Warriorsi i Rocketsi ipak prejaki. SAN ANTONIO SPURS NBA prvaci (5): 1999, 03, 05, 07, 14; skor u povijesti 2114-1282 (62,2%)

TRENER: Gregg Popovich, 22 sezone, skor 1197-541

Gregg Popovich, 22 sezone, skor 1197-541 LANI: skor 47-35, 7. na Zapadu. Play-off: u prvom krugu izgubili od Golden State Warriorsa 1-4 NOVA SEZONA: Turbulentno ljeto u Teksasu rezultiralo je zamjenom najboljeg igrača Leonarda u Toronto. Zauzvrat su dobili vrhunskog strijelca DeRozana, no ovo više nisu oni dobri stari Spursi. Argentinski genijalac Ginobili otišao je u mirovinu. Legendarni Francuz Parker potpisao za Charlottu. Ostao je samo trener srpsko-hrvatskih korijena Gregg Popovich. Novi udarac zaprimlili su kad je ligamente koljena potrgao njihov najbolji mladi igrač Murray. On je izgubljen za sezonu, a oko dva mjeseca će izbivati i rookie Walker. Sad su ostali bez kompetentnog razigravača i to bi ih moglo skupo koštati. Popovich će vjerojatno startati Australca Millsa, DeRozana, Gaya, Aldridgea i velikog Španjolca Pau Gasola. Na klupi će biti Forbes, Talijan Belinelli, Pondexter, Latvijac Bertans te Austrijanac Poetl. PROGNOZA: Spursi su lani po 21. put zaredom izborili doigravanje. Taj niz će ove sezone biti u velikoj, velikoj opasnosti. Neke druge momčadi na papiru izgledaju bolje, no nikad nije pametno kladiti se protiv momčadi koju vodi legendarni Gregg Popovich. Iako bi mogli reći da će ova sezona biti jedna od najvećih izazova njegove trenerske karijere. Divizija Pacific GOLDEN STATE WARRIORS NBA prvaci (6): 1947, 56 (kao Philadelphia Warriors), 1975, 15, 17-18 ; skor u povijesti 2715-2923 (48,2%)

TRENER: Steve Kerr, 4 sezone, skor 265-63

LANI: skor 58-24, 2. na Zapadu.

skor 58-24, 2. na Zapadu. Play-off: u prvom krugu pobijedili San Antonio Spurse 4-1, u drugom krugu pobijedili New Orleans Pelicanse 4-1, u finalu Zapada pobijedili Houston Rocketse 4-3, u NBA finalu pobijedili Cleveland Cavse 4-0 NOVA SEZONA: Kad su back-to-back prvaci Warriorsi potpisali jednog od najdominatnijih centara lige Cousinsa, mnogi su im bili spremni upisati novi naslov. No pitanje je u kakvom će se stanju vratiti Cousins, pošto je povijest povratka tako visokih i teških igrača nakon ozljede Ahilove tetive poprilično loša. Cousins bi se trebao vratiti oko veljače, a do onda će trener Kerr startati svoju veliku četvorku Curry, Thompson, Durant, Green uz centra Jonesa. Na klupi će biti Livingston, Cook, Igoudala, Šveđanin Jerebko, Looney i Bell. I u novu sezonu ulaze kao favoriti, no ima par momčadi s kojima bi mogli imati dosta problema. PROGNOZA: Warriorsi i u ovu sezonu ulaze kao favoriti za osvajanje 4. naslova prvaka u 5 godina. Vrati li se Cousins u formu prije ozljede bit će ih teško pobijediti. U seriji na četiri dobivene utakmice ravnopravnog protivnika mogli bi imati tek u Rocketsima na Zapadu i Celticsima na Istoku.

LOS ANGELES CLIPPERS NBA prvaci: - ; skor u povijesti 1562-2326 (40,2%)

TRENER: Glenn Doc Rivers, 19 sezona, skor 846-624 (259-151 kao trener Clippersa)

LANI: skor 42-40, 10. na Zapadu.

skor 42-40, 10. na Zapadu. Play-off: nisu se plasirali NOVA SEZONA: Clippersi imaju iznimnu širinu kojom kompenziraju činjenicu da im nedostaje prava zvijezda. To bi trebalo značiti da će trener Rivers dosta rotirati i da će držati visok ritam utakmica. Starteri bi trebali biti Beverley, Bradley, Talijan Gallinari, Harris i Poljak Gortat. Na klupi Srbin Teodosić, novaci Robinson i Gilgeous-Alexander, najbolji šesti igrač lige Williams, Scott, Harrell, Mbah a Moute i još jedan Srbin Marjanović. To je 13 legitimnih NBA igrača. Trener Rivers moći će dosta kombinirati i igrati različite stilove. PROGNOZA: Nemaju nijednu zvijezdu, no riječ je o momčadi koja ima dubinu i koja bi ako ostane zdrava mogla iskoristiti eventualne probleme s ozljedama nekog od favorita i ušuljati se u doigravanje. Aktivno pregovaraju s Wolvesima oko zamjene u kojoj bi u Los Angeles doveli Jimmya Butlera. Pođe li im to za rukom, njihove akcije ozbiljno rastu i doigravanje bi bilo realnost. LOS ANGELES LAKERS NBA prvaci (16): 1949-50, 52-54 (kao Minneapolis Lakers), 72, 80, 82, 85, 87-88, 00-02, 09-10 ; skor u povijesti 3296-2237 (59,6%)

TRENER: Luke Walton, 2 sezone, skor 61-103, *neslužbeno imao skor 39-4 kao trener Warriorsa za vrijeme bolesti Stevea Kerra

LANI: skor 35-47, 11. na Zapadu.

skor 35-47, 11. na Zapadu. Play-off: nisu se plasirali NOVA SEZONA: Ponajbolji igrač današnjice LeBron James stigao je u Lakerse i vratio ovu legendarnu franšizu na NBA mapu. Uz LeBrona Lakersi su tražili još jednu veliku zvijezdu, no od Georgea su dobili odbijenicu a nisu uspijeli u zamjeni dovesti Leonarda. Tako sad Lakersi imaju na raspolaganju poprilično čudan roster. Talenta ne nedostaje, no pitanje je da li su to pravi suigrači za „Kralja“. Trener Walton će startati s Rondom, Centavious-Popeom, Ingramom, Jamesom i McGeeom. Na klupi će biti mladići Ball, Hart, Ukrajinac Mykhailuk, Kuzma i naš Ivica Zubac, te veterani sumnjivog IQ-a Stephenson i Beasley. PROGNOZA: Iako su mnogi nakon dolaska LeBrona Lakerse svrstali među kandidate za naslov, neki analitičari smatraju da su veće šanse da Lakersi propuste doigravanje nego da ugroze Warriorse. Lakersi će svakako biti opasni, no trebat će im vremena da se upoznaju. A na ovako izjednačenom Zapadu to bi mogao biti problem. Nakon dugo vremena LeBron uz sebe nema pravog all-star igrača, a i jednom će i on morati usporiti.