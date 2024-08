Pobjedom u četvrtoj regati Filip Jurišić skočio na drugo mjesto

Odličan debi na Olimpijskim igrama imao 32-godišnji Jurišić u četvrtak u Marseilleu, a u petak je čak pobijedio u četvrtoj regati i skočio na drugo mjesto. Hvaranin koji je u nacionalnim kvalifikacijama bivše klase laser izborio Igre ispred dvostrukog ositelja srebrnog olimpijskog odličja Tončija Stipanovića, loše je započeo dan s tek 32. mjestom od ukupno 43 jedriličara.

Filip je nakon drugoga okreta i počeo padati u poretku, no zato je briljirao u četvrtoj utrci kada je doslovce 'potukao' konkurenciju vodivši od praktički od starta do cilja po vjetru do 8 čvorova jačine.

To ga je odvelo na drugi mjesto poretka s 18 negativnih bodova, samo tri manje od Australca Matta Wearna, dok trećeplasirani Peruanac Stephano Peshiera ima također 18 bodova. Dokraja kvalifikacia je još šest regata, a potom slijedi plov za odličja deset najboljih. Jelena Vorobjeva je je u jedinoj danas održanoj regati bila tek 40., oa u ukupnom poretku s 23 negativna boda drži 13. mjesto. I u ovoj klasi se jedrili 10 kvalifikacijskih plovova, a onda slijedi medal reace deset najboljih.

Šime i Mihovil Fantela nisu uspjeli osvojiti medalju u klasi 49-er na Olimpijskim igrama, oni su prerano krenuli u plov za te su stoga diskvalificirani i dobili maksimalna 22 negativna boda.Takav rasplet braću Fantela spustio je na ukupno deveto mjesto sa 107 negativnih bodova.Danas su im sudbinu odedili suci jer digitalni tracking pokazivao da su ispravno startali zbog čega su i nastavili jedriti, te se nisu vratili poput Poljaka. U plovu za medalju nema protesta niti žalbi na sudsku odluku.

'Ovo su moje pete Igre i tvrdim sa su ovo Igre s najtežim uvjetima na moru, makar se svaki dan jedrilo. Prvi dan vjetar bio na granici regularnosti, no organizatori nisu predvidjeli rezervni dan, pa je sve bilo na silu. Šime i Miho se nisu snašli upravo taj prvi dan, a a zadnji dan su odradili sjajno, kada je zapuhao pravi vjetar. Ušli su u medal race, ali u četvrtak nisu imali sreće. Danas je par brodova izletjelo na startu, neki su se vratili, oni nisu. Nažalost, završili su kao deveti, a realno, prema onome što su pokazali, trebali su biti peti, šesti. Mislim da će biti dosta izjednačeno u ILCI 7, večeras je u Marseilleu najavljeno nevrijeme, a od sutra će konačno zapuhati mistral, svježi vjetar s zapada', kazao je izbornik Edo Fantela, otac ŠIme i MIhe.

Šime i njegov mlađi brat Mihovil su u 49eru bili osmi u Tokiju, a Šimi su ovo već četvrte Olimpijske igre. U Riju je s Igorom Marenićem došao do najvećeg uspjeha hrvatskog jedrenja osvojivši zlato u klasi 470.

Uoči plova za odličja Fantele su bili šesti sa 85 bodova, devet više od Novozelanđana Isaaca McHardiea i Williama McKenziea, te su bili u igri za medalje zajedno sa Španjolcima Diegom Botin le Cheverom i Florianom Trittelom (68 bodova), Ircima Robertom Dicksonom i Seanom Waddiloveom (73 boda), Amerikancima Ianom Barrowsom i Hansom Henkenom (80 bodova), Poljacima Dominikom Buksakom i Szymonom Wierzbickim (83 boda) te Britancima Jamesom Petersom i Fynnom Sterrittom (85 bodova).

Zlato su u konačnici osvojili Španjolci koji su pobijedili i u plovu za odličja s ukupno 70 negativnih bodova, srebro Novozelanđani sa 82 boda, a broncu Amerikanci sa 88 bodova. U konkurenciji jedriličarki u klasi 49-er zlato su osvojile Nizozemke Odile Van Aanholt i Annette Duetz sa 74 boda ispred srebrnih Nizozemki Vilme Bobeck i Rebecce Netzler sa 76 bodova te brončanih Francuskinja Sarah Steyaert i Charline Picon sa 79 bodova.