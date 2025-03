Pamić žestoko o tragičaru Dinama i Cannavaru: 'Za to trebaš biti malo lud'

'Da Ristovski nije dobio crveni karton, uvjeren sam da bi Dinamo izašao sa tri boda u toj utakmici. Taj postupak Ristovskog mi nikako nije jasan jer igrač u tim godinama, igrač takvog iskustva, na takav način riskira kompletno prvenstvo. Za to trebaš biti malo lud! To je totalna dekoncentracija! Pogotovo par minuta prije, vidjelo se da je nervozan, gestikulirao je, svađao se s golmanom i to je sve to prouzročilo'. komentirao je Igor Pamić, bivši hrvatski reprezentativac i aktualni trener Karlovca.