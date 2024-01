Ovo se ne viđa često. Podravka je u Mađarskoj imala riješenu utakmicu, a onda...

Odabranice Ivice Obrvana su odigrale odličnu utakmicu, posebno drugo poluvrijeme u kojem su vodile s osam razlike (25-17), a sedam minuta prije kraja imale su velikih +7 (28-21). Nažalost, Podravka do kraja utakmice više nije zabila niti jedan gol, dok su mađarske igračice zabile sedam golova izborivši remi.

Na tom putu im je pomogao i veliki previd Nikoline Zadravec koja je minutu prije kraja pri rezultatu 28-27 nes(p)retno ušla u teren premda je u tom trenutku bila isključena što sucima nije promaklo. Praktiker je dobio napad, a Podravki je bila isključena još jedna igračica, pa su Mađarice krenule u napad s dvije igračice više.

Domaća ekipa je složila napad za krilo, pucala je Kira Banfai, Antonia Tucaković je sjajno obranila, no lopta se odbila do Mađarica koje su dobile još jednu priliku i iskoristile je. Pet sekundi prije kraja za 28-28 zabila je Luca Csikos kojoj je to bio prvi gol nakon šest promašaja.

Podravka Vegeta je imala pet sekundi za zadnji napad, ali s dvije igračice manje nije uspjela ugroziti mađarska vrata.

U domaćim redovim najefikasnije su bile Csenge Kuczora i Fanny Tyiskov-Helembai sa po sedam golova, dok je Anna Bukovsky imala osam obrana. Kod Podravke najefikasnje su bile Tina Barišić s devet golova, te Katarina Pandža sa šest golova. Lucija Bešen je sakupila 14, a Tucaković tri obrane.

U drugom susretu iz ove skupine norveški Storhamar je na gostovanju pobijedio danski NFH Nyk sa 27-26.

Podravkašice će u sklopu drugog kola EHF Europske lige na domaćem terenu ugostiti dansku ekipu Nykobing, 14. siječnja.