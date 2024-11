Otkrivena nevjerojatna priča hajdukovaca: 'Slavili smo transfer u Inter, potrošili sve pare, a onda šok'

Transfer vrijedan četiri milijuna eura bio je navodno praktički dogovoren, ali je propao u posljednji trenutak. Sušić i ljudi oko njega su često spominjali da je Zdravko Mamić upropastio transfer jer je u Milano poslao Marcela Brozovića. S druge strane, mnogi ni ne vjeruju da je do tog posla uopće i moglo doći. Bivši reprezentativac BiH te nekadašnji član Hajduka, Avdija Vršajević, sa Sušićem je igrao i u splitskom klubu i u nacionalnom sastavu. On tvrdi da je zaista posao bio na korak do realizacije.

'Tino Sven Sušić je jedan od najboljih igrača s kojima sam igrao i nije ni blizu napravio od onog što je morao. A to za Inter. Ja sam bio tu u cijeloj priči. Roberto Mancini ga spominje na presici i sve je bilo gotovo pa završeno. Jer Brozović tada u Dinamu nije nešto previše pokazivao. Tino je za njega tada bio ono... Igrao je zaista fantastično. Mateo Kovačić je strašan igrač. Igrao je odlično u Dinamu prije nego što je došao u Inter. Ali nije igrao tako dobro kao što je dobar bio Tino te sezone u Hajduku. Tako da oni tada šalju Brozovića u Inter i Tinu je propao transfer', rekao je Vršajević za podcast portala vijesti.ba, a onda je ispričao kako su proslavili posao prije nego li je priča bila gotova:

'Proslavili smo transfer u Inter. Izašli smo, a Tino je potrošio sav novac. Tada smo se vratili u realnost. Nakon sedam dana čekaj plaću.'