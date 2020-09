Osijek se zahvalio Kuleševiću i potvrdio dolazak novog trenera, a evo što nam je Nenad Bjelica prije dvije godine govorio o klubu s Drave

Ivica Kulešević u rujnu prošle godine preuzeo je momčad Osijeka od Dine Skendera. Pričalo se tada da je Kulešević tek privremeno rješenje, no Osijek se pod njegovim vodstvom digao i konkurirao do zadnjeg kola za mjesto koje vodi u kvalifikacije za Ligu prvaka. No, tu je Kulešević 'kiksao'

Osijek je u prošloj sezoni mogao ostvariti nešto veliko, upečatljivo, odnosno izboriti kvalifikacije za Ligu prvaka. Imao je sve u svojim rukama. Ali u zadnjem kolu, na svom stadionu, trebao je 'samo' pobjedu protiv izravnog konkurenta, Lokomotive, što na kraju ipak momčad Ivice Kuleševića nije ostvarila, jer je doživjela poraz 1:2. Bila je to jedna od situacija u kojoj se gubi povjerenje u trenera, te se već tijekom kratke stanke između dva prvenstva počelo pričati o mogućoj Kuleševićevoj smjeni. Ipak, nije se dogodila tada, nego tek ovog petka, odnosno poslije tri kola nove sezone Hrvatski Telekom Prve lige, u kojima je Osijek od devet osvojio samo jedan bod. I kada je očito mađarski vlasnik dobio 'zeleno svjetlo' od novog trenera Nenada Bjelice. Jer znamo da je ovaj nogometni stručnjak, koji je u Dinamu ostvarivao vrhunske rezultate te srušio gotovo 50-godišnju 'sušu' bez tzv. eurospkih proljeća, preferirao odlazak u neki od klubova iz liga tzv. 'petice', ali i ambicioznih klubova, koji mogu zadovoljiti barem minimum financijskih apetita Bjelice i njegovog stručnog stožera. >> Nenad Bjelica - od ratnih dana Osijeka i poziva velikana iz Madrida do austrijske idile i trofeja s Dinamom Kako se takav transfer nije dogodio, a vremena je sve manje, jer klubovi su uglavnom posloženi, Bjelica je procijenio da u svom gradu ipak može do kontinuiteta rada, a sigurni smo, i rezultata koji će zadovoljiti i čelnike kluba ali i Kohortu. Naravno, Bjeličin dolazak, a kojeg je Osijek i potvrdio nije potez 'očajnika' i besposlenog čovjeka, jer još dok je vodio Dinamo, Bjelica je s posebnom emocijom govorio i o klubu s Drave, ali i samom gradu.