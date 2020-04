Matjaž Kek, slovenski nogometni izbornik u podcastu na Sportklubu po prvi put je otkrio što se događalo u Rijeci u trenucima kad je Anti Čačiću izglasano nepovjerenje u reprezentaciji

Često se u medijima moglo pročitati kako nam se sprema kataklizmični scenarij za nogomet. Posebno u zemljama koji nemaju puno gledatelja, koje nisu financijske moćne?



'Više ništa u životu neće biti isto, pa tako i u sportu. Nadam se da će klubovi krenuti, da će se prvenstvo završiti, jer po meni je jedno zeleni teren mjesto gdje se to mora učiniti. Veliki će impuls biti taj novac Uefe koji će dobiti Hvatska i Slovenija, a to je oko 4,3 milijuna eura. Puno će se toga promijeniti, pa tako i primanja u nogometu, koja su po meni bila nerealna. Predaleko je to otišlo, to će se morati korigirati u budućnosti.'



