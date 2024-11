Oglasio se novi kapetan košarkaške reprezentacije i poslao jasno upozorenje

'Velika mi je čast biti kapetanom. Kada sam počeo trenirati, nisam ni razmišljao da bi jednom moglo doći do toga. Zbog svima poznatih okolnosti dana mi je ta čast i time se jako ponosim. Očekuju nas dvije teške utakmice, pripremili smo se najbolje moguće, koliko se može u tri dana. Dobra je stvar da je većina igrača ovdje već neko vrijeme na okupu i mislim da smo spremni', rekao je Krušlin i okrenuo se suparniku:

'Dobro ih sve poznajem, s većinom sam i igrao. Riječ je o dobroj i kvalitetnoj momčadi, no nema im Muse za prvu utakmicu, vidjet ćemo što će biti s drugom. Radi se o igraču koji nosi 90 posto njihovih napada i to će morati nadomjestiti. No, ne treba zanemariti ostale igrače koji igraju na dobroj razini i sigurno je da nas očekuje izazovna utakmica. Pritisak je individualna stvar. Ako čovjek želi pobijediti, uvijek osjeća određeni pritisak, no smatram da taj pritisak ne bi trebao sputavati', zaključio je Krušlin.