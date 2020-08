Novi 'vatreni' trebao je dobiti priliku protiv Francuske i Portugala, ali umjesto toga se razbolio i osuđen je na strogo mirovanje

Marin Pongračić ima mononukleozu i propušta susrete hrvatske nogometne reprezentacije protiv Portugala i Francuske

Zlatko Dalić je umjesto njega odlučio pozvati Filipa Uremovića kojem je aktiviran pretpoziv i priključuje se reprezentaciji u ponedjeljak, stoji u objavi HNS-a. Uremović je 23-godišnji branič koji nastupa za Rubin Kazan, a za seniorsku hrvatsku nogometnu reprezentaciju će nastupati po prvi put. Do sada je skupio 14 nastupa za reprezentacije do 19 i do 21 godine.

Reprezentacija se okuplja 31. kolovoza u Zagreb, a onda će 5. rujna igrati u gostima kod Portugala, a tri dana kasnije u St. Denisu protiv Francuza. Time će 'Vatreni' otvoriti novu sezonu Lige nacija.