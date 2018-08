Njegove suze i obranjeni penali nezaboravni su detalji najvećeg uspjeha hrvatskog sporta; javio se i Ivan Rakitić

Nakon Vedrana Ćorluke i Marija Mandžukića, od hrvatske se nogometne reprezentacije oprostio i vratar Danijel Subašić

Dugo je Subašić 'čuvao leđa' Stipi Pletikosi te bio strpljiv da se 'splitska hobotnica' umirovi u reprezentativnom dresu. A onda je na scenu - stupila 'zadarska jedinica'.

U dresu hrvatske reprezentacije skupio je 44 nastupa, a svoj vrhunac doživio je upravo na svjetskom prvenstvu u Rusiji, gdje je stigao do finala te uzeo svjetsko srebro.

>> Nažalost, bili smo u pravu! I Danijel Subašić rekao - zbogom!

No, na da bi Hrvatska stigla do tog veličanstevnog uspjeha i danijel subašić dao je izuzetno velik doprinos. No, prije nego spomenemo njegove obrane u osmini finala odnosno četvrtfinalu, posebno su dojmljive bile njegove suze na jednoj pressici, a kada mu je stiglo pitanje o pokojnom prijatelju Hrvoju Ćustiću.

Engleski ga je novinar tada pitao koliko mu znači majica na kojoj je slika njegova prijatelja, Subašić je pokrio lice i zaplakao. Tek je izgovorio...

'Pa kada se to dogodilo...'... Uz njega je sjedio Domagoj Vida, a nakon nekoliko minuta kada je svladao emocije tek je dodao:

'Nije da neću odgovoriti, nego mi je teško'.