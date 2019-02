Nepoznati Poljak postao je najveće otkriće Serie A i spasitelj velikog Milana

Čelnici Milana još uvijek nisu svjesni kakav su posao napravili. Naime, u siječnju su za 35 milijuna eura iz Genoe doveli 23-godišnjeg Poljaka Krzysztofa Piateka i ugovorom ga vezali na četiri i pol sezone

Sjajnim igrama u dresu ovog kluba, za kojeg je zabio 13 golova, privukao je pažnju i bogatijih momčadi, a kako je Milanu nakon odlaska Higuaina trebao napadač, Gattuso je izabrao baš njega.

Piatek mu se odužio sjajnim izvedbama, i već u prvoj utakmici u kojoj je krenuo od prve minute, a bilo je to u dvoboju Kupa protiv Napolija, počeo je zabijati.

Gattuso je objasnio da se poljski napadač posebno priprema pred svaku utakmicu, te da jako često razgovara s njegovim pomoćnicima.

'Piatek se uklopio bolje nego što je itko mogao očekivati. On nije igrač koji stoji na treningu jer i tamo daje sve od sebe. Fokusira se samo na bitne stvari i na ono što zna da će mu trebati. Ne troši snagu na gluposti i to je odlično. Vjerujte da svaki dan priča s mojim pomoćnicima i da nekoliko dana uoči utakmice gleda suparničke momčadi, odnosno njihove obrane. On tako prati njihova kretanja i to koristi na utakmicama. To je za mene nevjerojatno i oduševio me', rekao je Gattuso.

Do sad je zabio već pet prvenstvenih golova, plus dva gola u Kupu i došao je do statistike od sedam golova u pet utakmica. Prvu, debitantsku, u kojoj je igrao zadnjih 15-tak minuta nećemo računati.

Posljednjeg je zabio u petak u dvoboju protiv Empolija, u kojem je Milan pobijedio 3:0.

Crveno-crni na poljski pogon sjajno guraju u prvenstvu te su se učvrstili na četvrtom mjestu, koje osigurava nastup u Ligi prvaka.