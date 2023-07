Nekad treći tenisač svijeta i osvajač US Opena u Umagu je započeo povratak u sam vrh

Inače, 29-godišnji Thiem je tijekom uspješne karijere osvojio 17 ATP titula, a jednom je slavio i u Umagu, dogodilo se to 2015. godine.

Činilo se da bi Thiem, koji se iznimno teško vraća u vrh svjetskog tenisa nakon niza ozljeda s kojima se borio, mogao zakomplicirati dobiveni meč protiv Bagnisa nakon što je kod 6-4, 5-5 propustio tri vezane break prilike. No, ipak je u tom gemu oduzeo servis Argentincu i potom odservirao za pobjedu koja ga u drugom kolu vodi na prvog nositelja turnira, Čeha Jirija Lehečku.

Ranije u Umagu je Dino Prižmić, 17-godišnji hrvatski tenisač, pobijedio pet godina starijeg Duju Ajdukovića 6-1, 6-2 te je time proslavio premijernu pobjedu u karijeri na ATP razini.

Prižmić je do pobjede došao 12 dana prije 18. rođendana i tako ušao u probrano društvo, postavši tek peti hrvatski tenisač koji je do prvog slavlja na ATP Touru stigao prije nego li je postao punoljetan. Prije njega su to napravili samo Goran Ivanišević, Ivan Ljubičić, Marin Čilić i Borna Ćorić.