Nastavlja se rat Borne Ćorića i Nicka Kyrgiosa; Hrvat odgovorio Australcu nakon niza uvreda i pokupio velike simpatije brojnih fanova

Nastavlja se svađa između Borne Ćorića i Nicka Kyrgiosa

Nastavlja se rat između Borne Ćorića i Nicka Kyrgiosa. Sve je krenulo kada je ponajbolji hrvatski tenisač u intervjuu za Jutarnji list kritizirao Australca zbog njegovih glasnih primjedbi na račun Novaka Đokovića i Adria Toura u Zadru koji je prekinut zbog koronavirusa.

'Ma to je jednostavno on. Nemam drugo objašnjenje. Pročitao sam što je pisao, ali me totalno boli briga jer i on voli biti general poslije bitke. Da netko drugi daje lekcije i prodike, možda bih i razumio, ali baš Kyrgios... Nije to realno, ali ok, to je njegov đir. On tako funkcionira i nemam s tim problema, niti me smeta na osobnoj razini', poručio je Ćorić u spomenutom intervjuu.

Ubrzo je uslijedio i odgovor. Kyrgios je na Twitteru Hrvatu poručio da bi ga trebalo biti briga, a onda ga i izvrijeđao.

'Trebalo bi te biti briga. Imaš li ti kamenje u glavi? Naravno da možeš podržati svoje prijatelje, ali ja samo želim da budu odgovorni... Oni su tenisači i nisu posebni. Kao što sam i mislio, Ćorićev intelektualni nivo = 0', napisao je na Twitteru Australac.