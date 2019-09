Napoli srušio europskog prvaka Liverpool; Barca se provukla u Dortmundu; osam golova u Salzburgu

Počela je nogometna Liga prvaka, u utorak je odigrano osam utakmica prvog kola po skupinama E, F, G i H. U najzanimljivijim ogledima večeri Napoli je srušio Liverpool 2:0, a Borussia i Barcelona odigrali su 0:0

U skupini E Napoli je s 2:0 pobijedio europskog prvaka Liverpoola s Dejanom Lovrenom, koji je ostao na klupi. Igralo se odlično, no nije bilo golova sve do 82. minute kada je Dries Mertens iz dvojbenog penala doveo Napoli u vodstvo. U 92. minuti Llorente je podigao prednost i potvrdio zasluženu pobjedu Napolija.

U Milanu je Inter nakon tri pobjede u Seriji A dočekao prašku Slaviju kao apsolutni favorit, no Talijani su se sramotnog poraza spasili tek u sudačkoj nadoknadi. Neuvjerljivi Inter dominirao je u prvom dijelu, ali u 64. minuti Česi su neočekivano poveli golom Nigerijca Petera Olayinke, koji je nakon obrane Handanovića prvi došao do lopte i zabio iz blizine. U drugoj minuti sudačke nadoknade Sensi je iz slobodnog udarca pogodio gredu, a odbijenu loptu je iz voleja u gol pospremio Nicolo Barella. Marcelo Brozović igrao je do 71. minute za Inter.