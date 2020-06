Nakon senzacije na Poljudu, Varaždin u izravnom dvoboju za ostanak napunio mrežu Puljana te ih preskočio na ljestvici

U 30. kolu Hrvatski Telekom Prve lige Varaždin je na svom terenu pobijedio Istru 1961 s 3:0

Varaždin je nakon senzacije na Poljudu i pobjede protiv Hajduka nastavio svoj pobjednički put i to u dvoboju s izravnim konkurentom za ostanak Istrom. Sad Varaždinci na osmom mjestu imaju dva boda više od Istre, koja je deveta s 22 boda, a zadnji je Inter Zaprešić sa 17 bodova.

Varaždinci su diktirali igru, no prilike je u prvom dijelu imala Istra 1961. U 18. minuti Pavić je povukao kontranapad po desnoj strani i centrirao je, no zamalo je pogodio go. U 30. minuti Pavić je u kontri dodao Deliću, koji puca malo iznad gola.



Jorge Obregon osigurao je u 54. minuti vodstvo domaćinu. Petar Mamić je pucao s ruba šesnaesterca, a lopta se od bloka odbila do Obregona, koji svladava Duku.