Najavljen veliki sportski događaj u Hrvatskoj koji će se moći gledati u više od 180 zemalja

Ovogodišnje, četvrto izdanje biciklističke utrke 'Tour of Croatia' održat će se od 17. do 22. travnja, a ponajbolji svjetski vozači će tijekom šest etapa prijeći 1075 kilometara diljem Hrvatske

Uz četiri ravničarske etape u kojima bi do izražaja trebali doći najbolji sprinteri, čak dvije etape ovogodišnje utrke imat će cilj na vrhu uspona što obećava iznimno zanimljive završnice. Posebno atraktivan bit će završetak treće etape, koja će se voziti od Trogira di vrha uspona na Biokovo, kada će se vozači u posljednjih 29 kilometara od Podgore do Svetog Jure vertikalno uspeti za 1762 metra. Uz uspon na Svetog Juru, kandidati za ukupnu pobjedu priliku za konačni obračun imat će u petoj etapi tijekom koje će se dva puta penjati na Učku, prvo s istarske, a zatim i s kvarnerske strane.

Utrka kroz Hrvatsku, od svog ponovnog pokretanja pod direktorskom palicom proslavljenog bivšeg vozača Vladimira Miholjevića 2015. godine, rasla je iz godine u godinu te je Međunarodni biciklistički savez (UCI) ovogodišnje izdanje kategorizirao kao HC (Hors Categorie) utrku, što je po snazi drugi najjači rang etapnih utrka, odmah do WT (WorldTour) utrka, što znači da na njoj može nastupiti i do 70 posto momčadi koje imaju WT licencu.

'Tour of Croatia primarno je sportski događaj, ove godine smo najviše rangirana utrka u regiji, ali to je ujedno i turistički važan događaj za našu zemlju. Tijekom ovogodišnje utrke karavana će proći kroz više od 100 mjesta, općina i gradova, a slika će biti distribuirana u više od 180 zemalja svijeta. Posebno smo ponosni što će distribuciju raditi tvrtka ASO, koja je vlasnik najveće svjetske biciklističke utrke 'Tour de Francea', a ljudi iz ASO-a su pristupili nama i ponudili nam suradnju. Također, za ovu kao i za sve prethodne utrke televizijsku produkciju radit će španjolska tvrtka ISB, koja već godinama radi prijenose s olimpijskih igara', naglasio je direktor utrke Miholjević te najavio kako se u sljedećim godinama planiraju dodatni popratni sadržaji tijekom same utrke:

'Ovo je dugoročni projekt, ali nije ga lako održavati i zato idemo iz godine u godinu. Znamo da veliki broj cikloturista, koji prate utrku putem televizijskih ekrana, dolaze u Hrvatsku i voze čitavu rutu, pa od sljedeće godine planiramo pokretanje projekta 'Queen stage Granfondo' kako bi biciklisti rekreativci mogli samo nekoliko sati prije profesionalaca odvesti rutu najteže etape utrke. Zatim, u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša planiramo u gradovima domaćinima ciljeva etapa organizirati utrke za školarce u skupljanju reciklažnog materijala, a željeli bismo vrlo skoro organizirati i 'Kid's Tour of Croatia' kako bi djeca školske dobi odvezla posljednjih nekoliko kilometara svake etape, a pobjednici bi dobili nagrade na istoj pozornici na kojoj će nagrade primati i pobjednici etapa.'