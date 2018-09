Mostar svjedočio ludim skokovima i istinskom spektaklu, a trijumfirala je legenda

Četvrto natjecanje Red Bull Cliff Diving Svjetskog prvenstva u Mostaru donijelo je još jedan spektakl u grad na Neretvi. Nakon dana ispunjenog fantastičnim skokovima i uzbudljivim obratima, pobjede na Starom mostu odnijeli su Gary Hunt i Adriana Jimenez.

Samo u subotu, s obale je svaki ovaj pokret pratilo 15 000 para očiju, dok je prve serije skokova u petak pratilo njih 5 000. Uz prekrasno vrijeme, odličnu organizaciju i publiku koja ih je zdušno bodrila, najbolji svjetski skakači i skakačice imali su savršene uvjete za natjecanje pa su priredili izvrsnu skakačku predstavu.

Pred veliko subotnje finale, nakon prvih serija skokova u petak, vodeće pozicije u ženskoj i muškoj kategoriji zauzimalo je dvoje Meksikanaca: Adriana Jimenez i Jonathan Paredes. Jimenez je tu poziciju uspjela zadržati i pobijediti, usprkos sjajnom finalnom skoku aktualne prvakinje Rhiannan Iffland, koja je natjecanje završila na drugom mjestu. Treće mjesto zauzela je Jessica Macauley. Pobjedom u Mostaru, Jimenez je zauzela vodeću poziciju ukupnog poretka prvenstva, potisnuvši Iffland na drugu poziciju.

'Presretna sam, pobijedila sam pred ovom predivnom publikom u ovom čarobnom gradu. Jučer sam rekla da mi je Mostar ove godine još ljepši nego prošle, ali sada je čak i to nadmašeno', izjavila je presretna Jimenez nakon što je podigla pobjednički trofej.

Paredes nije uspio ponoviti uspjeh svoje sunarodnjakinje, ali je zato Garyju Huntu pošlo za rukom ono što nijednom skakaču do sada nije – upisati drugu pobjedu na Starom mostu. Nakon jučerašnjeg lošijeg izdanja, Britanac se fenomenalnim skokovima uspio probiti do vrha i doći do treće uzastopne pobjede ove sezone. Drugi je bio Čeh Michal Navratil, a treći debitant Catalin Preda iz Rumunjske. Hunt je trijumfom u Mostaru preuzeo vodstvo u ukupnom poretku, s 20 bodova više od drugoplasiranog Stevena LoBuea (SAD). Aktualni prvak Paredes zasjeo je na četvrto mjesto.

Sada je samo preostalo vidjeti može li Hunt prekinuti još jednu tradiciju – osvojiti titulu prvaka. Naime, nitko tko je do sada pobijedio u Mostaru nije uspio ponijeti titulu prvaka na kraju sezone.

'Sretan sam, uspio sam ponoviti pobjedu na Starom mostu, što još nitko nije i potpuno sam se vratio u borbu za titulu. Ostaje još da nju osvojim i prekinem i drugu tradiciju da pobjednik iz Mostara ne osvaja titulu', rekao je samouvjereni Hunt.

Četvrto natjecanje Red Bull Cliff Divinga u Mostaru je završeno, a sjajnu sliku iz Mostara prenijeli su brojni svjetski mediji. Ovo natjecanje svakako je jedno od onih događaja koji našu regiju stavljaju na mapu svijeta na najljepši mogući način.