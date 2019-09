Messi počinje na klupi; može li Borussija iznenaditi Barcelonu na otvaranju Lige prvaka?

Valverde očekuje pravi nogometni spektakl u Dortmundu: "Kod Borussije mi se najviše sviđa veza koju imaju s navijačima. Imaju sjajne igrače poput Sancha i Reusa, a Alcacer je velik igrač koji to pokazuje na terenu. Borussia je momčad koja mu odgovara, iznimno je precizan. Oni mogu igrati vrlo dobro kada imaju posjed, no iznimno su opasni i kada izlaze u kontranapade. Ne znamo što će napraviti u ovoj utakmici. Messi? Prije same utakmice ćemo odlučiti hoće li igrati. Dobro je odradio posljednji trening i nije imao probleme. Možda Ansu Fati postane najmlađi prvotimac Barcelone u povijesti Lige prvaka, no ukoliko bude zaigrao to neće biti zbog rušenja rekorda već zato što nam treba. Radi se o izvanrednom igraču s kojim smo vrlo sretni."