Meč godine koji svi čekaju; najopakiji Hrvat na svijetu jasno poručio bezobraznom izazivaču...

Do UFC-a 220 i novog nastupa Stipe Miočića dijele nas još samo dva tjedna. Aktualni teškaški prvak u Bostonu će imati priliku ući u povijest, a na tom će mu putu prepreku predstavljati opasni izazivač Francis Ngannou

I dok promocija u prvi plan gura udaračku snagu kamerunsko-francuskog borca, Miočić opušteno i samouvjereno odgovara na sva pitanja koja dolaze vezana uz tu temu.

'On je čvrst, velik, snažan i udara jako, ali on je još samo jedan lik. I to je to', ukratko je za FloCombat sumirao Stipe ono što je očito i čime se pretjerano ne zamara jer ipak je i iza njega također impresivan niz od pet pobjeda prekidom.

No taj niz kao da često ostaje u sjeni onog ‘Predatorovog’, piše Fight Site.