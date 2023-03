Mamićev čovjek od povjerenja napadnut od strane BBB-a: Ovo nije naš poraz, ovo je je poraz Dinama

Nakon što je u zagrebačkom hotelu Sheraton održana Skupština GNK Dinamo, koja je raspuštena jer srušili kvorum jer su skupštinari vjerni Zdravku Mamiću napustili sjednicu, zanimljivo je bilo čuti što kaže Damir Zorić

'Kraj Mamića? U to ne ulazim, on pet godina nije u Hrvatskoj ni u klubu, a potpisivao nije ništa. Ja predlažem svaki dan Putinu da prestane bacati rakete na Ukrajinu pa me ne sluša, a zašto netko sluša ili ne sluša Mamića, u to ne ulazim. Šimić? U ovakvoj situaciji opredjeljivati se i ulaziti u klub dan prije skupštine koja može otići na ovu ili onu stranu... nije baš. Ali sam je to izabrao, sretno mu bilo', kazao je Zorić.

'Ja od Dinama nemam ni lipe, ne zarađujem ja u Dinamu svoj kruh, i ja moram kupiti karte, tu i tamo dobijemo suvenir neki. Ja volim Dinamo, ali ovako, bojim se…, kaže Zorić.

'Pogledajte ovu drugu logistiku koja je dovela osam ljudi, i njih skupština treba verificirati, a ispalo je da su oni sami sebe verificirali. Pa što ćemo mi tu? Ako oni mogu sami sebe verificirati, izabrati, pa neka donose odluke... Mi u tome nećemo sudjelovati. Žalosno je, ponavljam ovo je poraz Dinama, nudili smo da se dogovorimo, neće. Znate, te odluke koje donose su jako pobojne', dodao je Zorić.