'Lokosima' bodovi; Inter prvo primio gol za plakati, a onda dokrajčen iz penala

U 19. kolu Hrvatski Telekom Prve lige Lokomotiva je u Kranjčevićevoj svladala Inter iz Zaprešića 2:0

Bio je to čvrst dvoboj, u kojem je bilo dobrih pokušaja s obje strane, ali na prvi pogodak čekalo se sve do 81. minute, a on je pao – sretno. Gosti su na sredini terena izgubili loptu koja je odmah upućena prema šesnaestercu 'žutih', a tamo se ona odbila od Interovog stopera.

Lopta je došla do Radonjića koji je opalio preko 25 metara, loše je to napravio, ali je sretno na nju naletio Uzuni od kojeg se odbila prema golmanu Zaprešićana. On je sjajnom reakcijom i uz pomoć grede zaustavio taj udarac, ali je na odbijanac natrčao Uzuni i poentirao.