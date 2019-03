Liverpool usred Münchena deklasirao Bayern; Mane i Van Dijk junaci 'redsa'

Nogometaši Liverpoola posve zasluženo prošli su u četvrtfinale Lige prvaka. Nakon 0:0 na Anfiledu, jasno je bilo da 'redsima' za prolazak treba gol u gostima i Klopoova je momčad krenula hrabro protiv probuđenog Bayerna. I ne da su zabili jednog, nego sva četiri gola, s time da je Matip jednog spremio u svoju mrežu. Liverpool je na kraju pobijedio 3:1

Taj pogodak 'oživio' je utakmicu, obje su momčadi do odlaska na odmor stvorile nekoliko izglednih prilika, a Bayern je uspio poravnati na 1:1. Gnabry je na desnom krilu uspio pretrčati Robertsona i poslati oštar prizemni ubačaj u peterac gdje se nalazio Lewandowski. No, prije nego je lopta stigla do poljskog centarfora, loptu je u vlastitu mrežu skrenuo Matip.

Iako je rezultat 1:1 u četvrtfinale vodio Liverpool, početkom nastavka upravo su gosti bili aktivnija momčad u potrazi za drugim golom do kojega su i stigli u 69. minuti. Neuer je krajnjim naporom uspio izbiti ubačaj Alexander-Arnolda u korner, a nakon tog udarca iz kuta Van Dijk je bio najviši u skoku te glavom s pet metara pogodio sam donji desni kut nemoćnog Neuera.

Mogao je Liverpool riješiti sve dvojbe oko prolaska u 75. minuti kada je Salah izbio pred Neuera, no u odlučujućem trenutku nije ni uputio udarac prema golu niti poslao dobru loptu prema Firminu koji je pratio akciju.

Ipak, engleski je velikan u 84. minuti stigao do trećeg pogotka kojim je zapečatio pitanje pobjednika. Origi, koji je na teren stupio samo minutu ranije, proigrao je Salaha na desnoj strani, uslijedio je precizan centaršut koji je Mane glavom proslijedio u mrežu.