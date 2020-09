Legendarni hrvatski reprezentativci iznenađeni Rakitićevom odlukom: Poštenije je da kaže da je dosta, nego da igra s pola snage

Kao bomba odjeknula je ovog ponedjeljka odluka da se Ivan Rakitić oprašta od dresa hrvatske nogometne reprezentacije. Iako je bilo nekih nagovještaja još prije tri godine, Rakitić je ipak ostao u najdražem dresu i donio nam pregršt veselja, posebice tijekom SP-a u Rusiji 2018. godine

HTV-ov stručnji komentator Igor Cvitanović osvrnuo se na oproštaj Ivana Rakitića od hrvatske nogometne reprezentacije.

'Kada ode dosta bitan igrač, uvijek je prerano. Ali svaki igrač koji ima preko 100 nastupa, pitanje je trenutka kad će otići. Ivan je jako puno dao za Hrvatsku, sjetimo se samo trenutaka kad je odabrao Hrvatsku kakve je prijetnje dobivao. Zahvaljujem mu se na svemu što je dao za reprezentaciju, a dao je jako puno'. rekao je Cvitanović u HTV-ovoj emsiji Stadion.

Joe Šimunić, koji je s Rakitićem dijelio svlačionicu ovako je doživio njegovu odfluku.

'Iznenadilo me malo, ali što ćeš? On je tako odlučio, zna šta je najbolje za njega. Meni je kao navijaču jako žao', rekao je Šimunić te dodao: 'To je momak koji je jako puno dao za reprezentaciju. Šteta, ali nogomet i život idu dalje.'

Među igračima s preko 100 nastupa u reprezentativnom dresu je i Dario Šimić.

'Nisam ovo očekivao, ali treba poštivati Ivanovu odluku. On je vjerojatno u sebi sabirao dojmove i na kraju svega odlučio da prestaje igrati. Možemo mu samo zahvaliti. Napravio je velike stvari, jedan je od najvećih hrvatskih igrača u povijesti. Puno će nam nedostajati', kaže Šimić i dodaje da Rakitića ne treba nagovarati da promijeni odluku.

'Ako netko kaže da je gotovo, poštenije je da kaže da je dosta nego da igra na pola snage', zaključio je Šimić u razgovoru za Novu TV.