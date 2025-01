Kuzmanović: 17 obrana? Ma, nebitno. To je nebitno

'Savršena utakmica. Dečki su bili fenomenalni, od prvog do zadnjeg. Ovakva obrana… Oo nisam dugo doživio, svaka čast svima. Sve su stizali, savršeno, ne znam što bih rekao. Pripremili smo tu obranu 5-1, to je izbornik odlučio. Mislili smo da se neće snaći i tako je i bilo. Sve je išlo kako smo zacrtali. Obrana, ljudi, navijači, hvala im do neba', rekao je nakon utakmice Kuzmanović.

Hrvatska u nedjelju u zadnjoj utakmici drugoga kruga za prolazak mora pobijediti Sloveniju i u tom slučaju bi kao prva išla u nokaut fazu.

'Skočili smo na prvo mjesto, imamo sad tu utakmicu sa Slovenijom i idemo odigrati kao protiv Islanda. Čini se lako pobijediti Sloveniju, ali moramo se dobro pripremiti. Imali smo neugodno iskustvo s njima na Olimpijskim igrama. Pozivam ljude da dođu, više od ovoga nam ne treba, mi ćemo dati sve od sebe', zaključio je Kuzmanović za RTL.